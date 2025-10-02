به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله و انقلاب یمن، تأکید کرد که رژیم صهیونیستی جنایتهای خود را با تکیه به مشارکت و حمایت آمریکا و سکوت و بیعملی هولناک دولتهای عربی و اسلامی انجام میدهد.
الحوثی با اشاره به تجاوز نزدیک به دو ساله رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتار، نسلکشی، ویرانگری، محاصره و کوچاندن شهروندان فلسطینی گفت: «در حالیکه به پایان دو سال از جنگ تجاوزگرانه به نوار غزه نزدیک میشویم و هشتادمین اجلاس سالانه سازمان ملل متحد برگزار و خشم جهانی از جنایت رژیم اسرائیل به اوج خود رسید، این رژیم همچنان به نسلکشی خود علیه مردم فلسطین ادامه میدهد.»
نسلکشی کودکان و استفاده از گرسنگی بهمثابه سلاح
رهبر انصارالله با اشاره به شهادت و زخمی شدن بیش از ۲۵۰۰ فلسطینی در برهه اخیر و آواره شدن صدها هزار نفر از نوار غزه افزود: «دشمن اسرائیلی همچنان از گرسنگی دادن به اهالی نوار غزه بهعنوان سلاحی برای نسلکشی خود علیه مردم فلسطین استفاده میکند و در این میان، کودکان بهطور مشخص قربانی هستند.»
طرح ترامپ؛ تلاش برای حذف حاکمیت و مقاومت فلسطین
سید عبدالملک الحوثی درباره طرح «دونالد ترامپ» درباره نوار غزه و دستکاری «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در آن گفت: «این طرح (پیش از اعلام رسمی آن) به نتانیاهو ارائه شد تا تغییرات بیشتری به آن اضافه کند و تبدیل به طرحی شود که همه خواستههای اسرائیلیها را تأمین کند.»
وی افزود: «این طرح آمریکایی-اسرائیلی بههیچوجه تداوم حاکمیت فلسطین بر نوار غزه را به همراه ندارد، بلکه آنها در قالب این طرح برای تشکیل یک نهاد اداری دیگر متشکل از آمریکاییها، انگلیسیها و دیگران در آنجا تلاش کردهاند.» طرح پیشنهادی ترامپ حتی تشکیلات خودگردان فلسطین را قبول نکرده است و آنها حتی در حد نام، «کشور فلسطینی» را که توسط برخی از کشورهای غربی به رسمیت شناخته شده است، نپذیرفتهاند.
الحوثی تاکید کرد: آمریکاییها و اسرائیلیها تلاش میکنند نوار غزه را به منطقهای برای جولان دادن و عاری کردن آن از هرگونه مقاومت و مبارزه تبدیل کنند و بندهایی برای خلع سلاح مقاومت و کوچاندن مجاهدان از نوار غزه در آن گنجاندند.
فریبکاری «بنیاد بشردوستانه غزه» و واکنش ظاهری حامیان اسرائیل
رهبر انقلاب یمن گفت: اسرائیلیها در طرح ترامپ بندهایی را برای خلع سلاح مقاومت و کوچاندن مجاهدان از نوار غزه گنجاندند.
وی تاکید کرد: این طرح آمریکا پس از اعتراضات و موج خشم جهانی از وحشیگری، تجاوز و نسلکشی دشمن اسرائیلی با همکاری واشنگتن علیه مردم فلسطین مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه میزان جنایت های رژیم صهیونیستی به حدی رسید که حامیان اصلی این رژیم نیز مجبور به واکنش شدند، گفت: دولتهایی که بیشترین همکاری را با دشمن اسرائیلی داشتند، مجبور شدند، هرچند به صورت ظاهری، به رسمیت شناختن کشور فلسطینی را اعلام کنند تا نارضایتی خود را از میزان سرکشی اسرائیل و جنایات صهیونیستها ابراز کنند.
سید عبدالملک الحوثی گفت: فعالیت ها علیه دشمن اسرائیلی در برخی کشورها مانند ایتالیا رو به افزایش است و در این فعالیت ها کارگران بنادر، اتحادیههای کارگری و مردم حضور دارند.
وی تاسیس به اصطلاح «بنیاد بشردوستانه غزه» از سوی آمریکا با حمایت رژیم صهیونیستی را نوعی فریبکاری برای فرار از فشارهای جهانی دانست و گفت: وقتی اوضاع در نوار غزه به سطوح وحشتناکی از قحطی و گرسنگی رسید، آمریکاییها به تاسیس بنیاد به اصطلاح بشردوستانه غزه روی آوردند.
رهبر انقلاب یمن تاکید کرد: «بنیاد بشردوستانه غزه» عنوان بسیار فریبندهای است و برای همه جهانیان آشکار شده است که این بنیاد اهرمی برای کشتار و نقض کرامت مردم فلسطین است.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود درباره طرح ترامپ درخصوص نوار غزه گفت: نتانیاهو جنایتکار اعتراف کرد که طرح ترامپ حاوی خواسته های اسرائیل درباره نوار غزه است و این طرح ترامپ برای تغییرات بیشتر به نتانیاهو ارائه شد تا ماهیت اسرائیلی پیدا کند.
سید عبدالملک الحوثی خاطرنشان کرد: ترامپ جنایتکار در چارچوب خدمت به «اسرائیل» از طرح خود صحبت کرد و در همین راستا، به خدمت قبلی خود به این رژیم از طریق به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت این رژیم جعلی استناد کرد.
وی تاکید کرد: این یک امر پذیرفته شده بینالمللی است که ملت ها خودشان حق تعیین سرنوشت خود را دارند، پس چگونه میتوانند حق ملت فلسطین در نوار غزه برای حکومت بر خود را سلب کنند؟
رهبر انصارالله گفت: هدف شورای به اصطلاح «شورای صلح» به ریاست ترامپ، مصادره حقوق فلسطینیان است.
وی گفت: آمریکاییها به دنبال این هستند که دولتهای عربی را برای خدماترسانی امنیتی به دشمن اسرائیلی به خدمت بگیرند. ترامپ صریحاً گفت که دولت های عربی باید در زمینه خلع سلاح حماس، گردانهای القسام و سایر گروههای فلسطینی مسئولیت ایفا کنند.
سید عبدالملک الحوثی تصریح کرد: ترامپ میخواهد دولتهای عرب مسئولیت خلع سلاح مردم فلسطین را به دوش بکشند و این یک تلاش بسیار کثیف برای هدف قرار دادن ملت فلسطین است.
رهبر انصارالله یمن گفت: تلاشهای آمریکا و اسرائیل این است که ملت فلسطین، مقاومت و مجاهدان آنها را بین سه گزینه تداوم نسلکشی، اشغالگری و تسلیم شدن قرار دهند.
تلاش برای تغییر وضعیت منطقه به نفع دشمن اسرائیلی
وی افزود: رویکرد آشکار آمریکا وقتی از تغییر خاورمیانه صحبت میکند، تغییر وضعیت منطقه به نفع دشمن اسرائیلی و به قیمت آزادی، استقلال، کرامت، دین و حقوق ملتهای عرب و اسلامی است.
سید عبدالملک الحوثی گفت: موضعگیری اکثر رهبران عرب و مسلمان در حمایت از ملت فلسطین و مقابله با رژیم اسرائیل در سطح موضع رئیس جمهور کلمبیا نبوده است، زیرا وی خواستار تشکیل ارتشی برای آزادسازی فلسطین و قطع تمام روابط با دشمن اسرائیلی شد.
وی تاکید کرد: فعالان ناوگان دریایی جهانی «صمود» موفق شدند دشمن اسرائیلی را رسوا کنند و توجه جهانیان را به رنج مردم فلسطین جلب کنند.
رهبر انقلاب یمن گفت: بسیاری از کشورها در موقعیت خصمانه و رقابتی (با آمریکا و غرب) قرار دارند. چین، روسیه و کشورهای دیگری مانند کوبا، کره شمالی و ونزوئلا هستند که آزادی خود را حفظ و از آن پاسداری کردهاند. آمریکاییها چشم طمع به ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا دوخته اند.
تقدیر از وفاداری مردم لبنان به راه و منش سیدحسن نصرالله
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود از حضور گسترده و عظیم مردمی در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید «سیدحسن نصرالله» دبیرکل فقید حزب الله و سایر شهدای مقاومت لبنان ستایش کرد و آن را نشانه وفاداری به خطمشی مقاومت دانست و گفت: خاستگاه و پشتوانه مردمی مقاومت در لبنان وفاداری خود را ثابت کرد و ارزشهای والایی را به نمایش گذاشت.
رهبر انصارالله یمن با اشاره به عملیات ارتش یمن در هفته جاری برای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین با ۱۸ فروند موشک و پهپاد علیه اهداف صهیونیستی در عمق سرزمین های اشغالی و دریای سرخ گفت: پنجشنبه گذشته، یک کشتی که دستور ممنوعیت حرکت به سمت سرزمین های اشغالی را نقض کرده بود، هدف قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تعداد کشتیهایی که در چارچوب حمایت و عملیات پشتیبانی از نوار غزه هدف قرار گرفتند، به ۲۲۸ کشتی رسید. این تعداد قابل توجهی است که گواهی بر جدیت و اثربخشی ارتش یمن دارد و بر دشمن اسرائیلی تأثیر میگذارد.
سید عبدالملک الحوثی تاکید کرد: تجاوز نظامی اسرائیل در هفته گذشته به یمن، مانند تجاوزگری و جنایات قبلی این رژیم، اراده مردم ما را در هم نخواهد شکست.
وی در پایان از اقشار مختلف مردم یمن خواست تا فردا جمعه به خیابانها بیایند و در حمایت از مسئله فلسطین راهپیمایی میلیونی برگزار کنند.
....................
پایان پیام
نظر شما