به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که ۹ کشتی وابسته به «ناوگان آزادی برای شکستن محاصره غزه» همچنان در حال حرکت به سمت نوار غزه هستند و در حال حاضر در فاصله ۴۷۰ مایلی این منطقه قرار دارند.
همچنین بر اساس این گزارش، کشتی «مارینت» از ناوگان جهانی صمود موفق شده است خود را به فاصله ۵۴ مایلی از سواحل غزه برساند.
همزمان رسانه صهیونیستی یسرائیل هیوم گزارش داد که ۴۷۳ فعال بازداشتشده از ناوگان جهانی صمود به زندان اسرائیلی کتسیعوت منتقل شدهاند.
به گفته این روزنامه، انتظار میرود این فعالان در اوایل هفته آینده بهصورت هوایی از اراضی اشغالی اخراج و به کشورهای خود بازگردانده شوند.
از سوی دیگر روز گذشته کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد که در چارچوب موج جدید تلاشها برای پایان دادن به محاصره این منطقه، ۱۰ کشتی جدید به سمت سواحل غزه حرکت کردهاند.
در میان این ناوگان، کشتی بزرگ «الضمیر» به چشم میخورد که بیش از ۱۰۰ خبرنگار، پزشک و فعال حقوقی و مدنی را به همراه دارد و نماد تازهای از همبستگی جهانی با مردم تحت محاصره غزه محسوب میشود.
..............................
پایان پیام / ۳۴۸
نظر شما