معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی سیره شهیدان، مسابقه سراسری کتابخوانی «برای سید قاسم» را برگزار می‌کند.

این کتاب که به قلم جمشید نری‌میسا نوشته و از سوی انتشارات «نشر شاهد» منتشر شده است، روایتی داستانی و مستند از زندگی شهید سید قاسم موسوی دیزکوهی، فرمانده گروه ویژه گشت و شناسایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

این مسابقه از روز سه شنبه ۸ مهرماه آغاز و تا ۲۰ مهرماه ادامه خواهد داشت و به‌صورت مجازی در پایگاه نوید شاهد گیلان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه لازم است ابتدا فایل کتاب بارگذاری‌شده را مطالعه کرده و سپس به پرسش‌های طراحی‌شده پاسخ دهند.

همچنین عضویت در کانال ایتا «نوید شاهد گیلان» برای دریافت اطلاعات تکمیلی و شرکت در مسابقه الزامی است.

در پایان به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان که به قید قرعه انتخاب می‌شوند، هدایای نفیسی اهدا خواهد شد.

شرکت‌کنندگان باید توجه داشته باشند پس از تکمیل فرم ثبت‌نام، دریافت «کد رهگیری» الزامی است و تنها در صورت دریافت این کد، ثبت‌نام نهایی خواهد بود.

