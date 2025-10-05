اطلاعیه ستاد عالی مسابقات قرآن کریم درباره ادامه طرح سنجش داوران 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد عالی مسابقات قرآن کریم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ارتقاء داوران مسابقات قرآن تنها از مسیر قانونی، آزمون‌های تخصصی و ارزیابی‌های رسمی امکان‌پذیر است و هیچ محدودیتی برای داوران مستعد در دستیابی به درجات بالاتر وجود ندارد.



متن اطلاعیه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:



بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم



با هدف ارتقای سطح علمی و تخصصی داوران و تحقق عدالت در داوری مسابقات قرآن کریم در سراسر کشور، طرحی با عنوان ساماندهی و سنجش داوران مسابقات قرآن کریم تدوین و اجرایی شد.



در این طرح، رویکرد اصلی، ارتقای همه داوران و فراهم‌سازی زمینه رشد آنان تا سطوح بالای داوری به‌ویژه سطح یک داوری است. ستاد عالی بر این باور است که رشد جمعی داوران، به تحقق عدالت‌گستری و افزایش کیفیت مسابقات قرآن در سراسر کشور منجر خواهد شد.



ستاد عالی مسابقات قرآن هیچ‌گونه محدودیتی برای ارتقای داوران قائل نیست و از همه داوران دارای مدرک در دوره‌های گذشته خصوصاً دوره اول و دوم واجد شرایط دعوت می‌کند تا در صورت توان و صلاحیت علمی، برای اخذ مدرک بالاتر درخواست خود را ثبت کنند.



بدیهی است در یک چارچوب اداری درخواست‌های واصله پس از بررسی اولیه در ستاد و تطبیق با سوابق و ارزیابی پرونده‌های پیشین و همچنین بررسی سوابق داوری فعلی؛ به کارگروه تخصصی داوری ارجاع داده می‌شود تا تصمیم‌گیری نهایی براساس ضوابط و مقررات انجام گیرد که بر همین اساس تاکنون تمام درخواست‌ها مورد رسیدگی و تعیین‌تکلیف قرار گرفته است.



مع‌الوصف ارتقای داوری بدون طی مراحل قانونی و آزمون‌های مقرر و خارج از چارچوب مذکور؛ امکان‌پذیر نیست. لذا در پاسخ به برخی مباحث پیرامون ارتقای داوران، ستاد عالی اعلام می‌دارد: در صورت نیاز، مستندات مربوط به فرآیند بررسی و ارتقا یا حتی تنزل و تثبیت هر یک از داوران به‌صورت شفاف قابل ارائه خواهد بود.



ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کریم در مسیر ارتقای داوران، به‌صورت مستمر اقدام به برگزاری دوره‌های ارتقای دانشِ داوران کرده و با تشکیل گروه‌های مجازی و کارگاه‌های علمی و عملی میان داوران درجه یک، درجه دو و پیشکسوتان در پی تقریب فضای علمی و انتقال تجربیات تخصصی بوده است؛ امری که به‌طور طبیعی موجب ارتقای سطح علمی داوران و فراهم شدن زمینه رشد آنان به درجات بالاتر خواهد شد.



یقیناً، دستیابی به درجات عالی داوری بدون تلاش، ممارست و طی مراحل علمی و اجرایی ممکن نیست، با این حال، تأکید می‌شود که ستاد عالی در اعطای مدارک بالاتر هیچ‌گونه محدودیتی برای افراد مستعد و شایسته ندارد.



از دیگر اهداف این ستاد، کاهش میانگین سنی داوران و استفاده از چهره‌های جوان، جدید و دانش‌محور در عرصه داوری است تا جریان داوری قرآن از پویایی و نوگرایی مستمر برخوردار باشد، مع‌هذا برگزاری دوره چهارم این طرح صرفاً به دلیل تلاش برای استقرار نظام جامع داوری متوقف شد تا بتوان هم از ظرفیت داوران فعلی استفاده و از طرفی نیز بتوان در جهت ارتقای داوران موجود اقدام کرد اما به محض احصای نیاز و درخواست‌ها؛ زمینه دوره چهارم نیز فراهم خواهد شد.



در همین راستا ستاد عالی از اساتید و پیشکسوتانی که با همراهی و رهنمودهای ارزشمند خود؛ موجب بهبود کیفی این طرح شده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌نماید و در عین حال یادآور می‌شود، افرادی که بدون ارائه مستندات معتبر، در پی تضعیف عملکرد دیگر داوران یا ایجاد انحصار در درجات بالاتر، به‌ویژه درجه یک هستند، نمی‌توانند مانع مسیر رشد جمعی سایر داوران و حرکت رو به جلوی این طرح شوند.



ستاد عالی مسابقات قرآن کریم بر اصول عدالت، شفافیت، شایسته‌سالاری و ارتقای تمامی داوران پایبند بوده و از همه داوران گرامی دعوت می‌کند تا با هم‌افزایی و تلاش مشترک، زمینه‌ساز تعالی و شکوفایی داوری مسابقات قرآن در کشور باشند.



با آرزوی موفقیت روزافزون

دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور

