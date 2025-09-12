برگزاری اجلاس وحدت اسلامی در شهر کولنا بنگلادش + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بهمناسبت هفته وحدت اسلامی و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص)، اجلاسی باشکوه در سالن اجتماعات «شیلپو کولا اکیدیمی» شهر کولنا در بنگلادش برگزار شد. این برنامه به همت «انجمن پنجتن کولنا» در روز دوازدهم ربیعالاول برپا گردید.
در این مراسم، علما، اندیشمندان و جمعی از علاقهمندان حضور یافتند و درباره اهمیت اتحاد و همبستگی امت اسلامی سخنرانی کردند. همچنین برنامههای فرهنگی و مذهبی متنوعی بهمنظور گرامیداشت این ایام خجسته اجرا شد.
