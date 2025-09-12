  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای شرقی

برگزاری اجلاس وحدت اسلامی در شهر کولنا بنگلادش + تصاویر

۲۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۴
کد خبر: 1726257
برگزاری اجلاس وحدت اسلامی در شهر کولنا بنگلادش + تصاویر

اجلاس وحدت اسلامی در شهر کولنا به همت انجمن «پنج تن» این شهر، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت هفته وحدت اسلامی و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص)، اجلاسی باشکوه در سالن اجتماعات «شیلپو کولا اکیدیمی» شهر کولنا در بنگلادش برگزار شد. این برنامه به همت «انجمن پنج‌تن کولنا» در روز دوازدهم ربیع‌الاول برپا گردید.

در این مراسم، علما، اندیشمندان و جمعی از علاقه‌مندان حضور یافتند و درباره اهمیت اتحاد و همبستگی امت اسلامی سخنرانی کردند. همچنین برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متنوعی به‌منظور گرامیداشت این ایام خجسته اجرا شد.

برگزاری اجلاس وحدت اسلامی در شهر کولنا بنگلادش + تصاویر

برگزاری اجلاس وحدت اسلامی در شهر کولنا بنگلادش + تصاویر

برگزاری اجلاس وحدت اسلامی در شهر کولنا بنگلادش + تصاویر

برگزاری اجلاس وحدت اسلامی در شهر کولنا بنگلادش + تصاویر

برگزاری اجلاس وحدت اسلامی در شهر کولنا بنگلادش + تصاویر

برگزاری اجلاس وحدت اسلامی در شهر کولنا بنگلادش + تصاویر

برگزاری اجلاس وحدت اسلامی در شهر کولنا بنگلادش + تصاویر

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha