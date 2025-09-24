ادغام پنج بانک اسلامی در بنگلادش

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بانک مرکزی بنگلادش اعلام کرد که پنج بانک اسلامی این کشور در قالب یک بانک دولتی واحد ادغام خواهند شد. کمیته‌ای به ریاست معاون بانک مرکزی مسئول اجرای این طرح شده و انتظار می‌رود مراحل ادغام تا اواسط نوامبر تکمیل شود.

این تصمیم با هدف جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی، حفاظت از سپرده‌گذاران و صیانت از مشاغل کارکنان اتخاذ شده است. مسئولان معتقدند انحلال این بانک‌ها هزینه‌ای سنگین‌تر از ادغام در پی داشت. با وجود این، کارشناسان هشدار داده‌اند که چالش‌های مهمی در مسیر اجرای این طرح قرار دارد.

مقامات بنگلادش می‌گویند که ادغام بانک‌های اسلامی به همراه شفافیت و انضباط در نظارت می‌تواند فرصتی برای اصلاح ساختار بانکی کشور باشد.

**************

