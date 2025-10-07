به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند، شرکت هواپیمایی عمان، نام رژیم صهیونیستی را در نقشه‌های خود حذف و به جای آن کشور فلسطین را درج کرده است.

این اقدام هواپیمایی عمان در راستای تداوم واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین است.

پیش از این نیز وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست، مسئولیت‌های خود را بپذیرند و با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، از ادامه نقض قوانین بین‌المللی جلوگیری کرده و زمینه ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه را فراهم سازد.

«احمد الخلیلی» مفتی عمان نیز در مناسبت های مختلف علیه رژیم صهیونیستی موضع گیری کرده است.

