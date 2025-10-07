به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس یک مطالعه دانشگاهی، ایالات متحده آمریکا از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون بیش از ۲۱.۷ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه کرده است. این کمک‌ها در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن صورت گرفته‌اند.

این گزارش توسط پروژه «هزینه‌های جنگ» (Costs of War) وابسته به دانشکده واتسون در دانشگاه براون آمریکا منتشر شده و همزمان با دومین سالگرد حمله ۷ اکتبر انتشار یافته است.

طبق یافته‌های این مطالعه، واشنگتن طی دو سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز صرف کمک‌های امنیتی و عملیات نظامی در منطقه گسترده‌تر خاورمیانه کرده است.

پژوهشگران این پروژه اعلام کرده‌اند که داده‌هایشان عمدتاً بر منابع عمومی و باز استوار است، اما گزارش‌های آنان از جامع‌ترین مطالعات در زمینه میزان کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل؛ متحد نزدیک واشنگتن در منطقه، محسوب می‌شود.

همچنین در این گزارش برآوردهایی از هزینه‌های مداخلات مستقیم نظامی آمریکا در خاورمیانه نیز ارائه شده است.

وزارت خارجه آمریکا تاکنون واکنش رسمی به مجموع کمک‌های ارائه‌شده به اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نشان نداده و کاخ سفید نیز درخواست‌ها برای اظهار نظر را به وزارت دفاع (پنتاگون) ارجاع داده است؛ نهادی که تنها بخشی از این کمک‌ها را مدیریت می‌کند.

انتشار این گزارش در شرایطی صورت گرفته که بحث‌ها و انتقادات در داخل آمریکا درباره حجم حمایت‌های نظامی از اسرائیل شدت گرفته‌ است، به‌ویژه در پی پیامدهای انسانی گسترده جنگ غزه و اعتراضات به سیاست‌های واشنگتن در این زمینه.

