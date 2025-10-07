استخدام میلیاردرهای آمریکایی توسط اسرائیل برای سرکوب حامیان فلسطین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اسناد محرمانهای که توسط وبسایت آمریکایی «The Grayzone» منتشر شده، دولت اسرائیل تلاش کرده است تا با جذب حمایت مالی از میلیاردرهای آمریکایی، گروههایی موسوم به «میلیشای دیجیتال» را فعال کند که هدفشان مقابله با فعالیتهای فعالان حامی فلسطین است.
در این اسناد آمده است که «بنی گانتس» رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، در تلاش بوده تا از «دیوید الیسون» و پدرش «لَری الیسون» از چهرههای ثروتمند و بانفوذ آمریکا برای تأمین مالی این پروژه کمک بگیرد.
این طرح بخشی از برنامهای گستردهتر بوده که هدف آن تخریب و تضعیف فعالیتهای حامیان فلسطین در فضای مجازی و رسانهای عنوان شده است.
با در اختیار گرفتن کنترل شرکتهای رسانهای «پاراماونت» و «CBS News» توسط دیوید الیسون، وی «بَری وایس» را که پیشتر خود را «صهیونیست متعصب» معرفی کرده بود، به عنوان سردبیر منصوب کرده است.
بر اساس این گزارش، ایمیلهای فاششده نشان میدهند که دیوید الیسون در طرحی مشارکت داشته که توسط دولت اسرائیل برای نظارت و سرکوب فعالان حامی فلسطین در ایالات متحده طراحی شده است. این طرح در ابتدا با عنوان «۱۲ قبیله» شناخته میشد و شامل گروهی از ۱۲ میلیاردر یهودی بود که از آنان خواسته شده بود تأمین مالی عملیات را بر عهده بگیرند.
هدف این پروژه، جذب سرمایهگذاران آمریکایی برای حمایت از شرکتهای امنیتی تحت مدیریت افسران سابق اطلاعاتی اسرائیل بوده که به نمایندگی از دولت اسرائیل، مأموریت رصد و آزار شهروندان آمریکایی حامی کمپین تحریم، عدم سرمایهگذاری و اعمال فشار علیه اسرائیل را داشتهاند.
این ایمیلها نخستین بار توسط روزنامهنگار «جک پولسون» شناسایی شدند؛ وی آنها را در میان مجموعهای از فایلهای افشاشده توسط گروه هکری «حنظله» در سال ۲۰۲۴ کشف کرد.
اسناد نشان میدهند که بنی گانتس مأموریت داشته تا ثروتمندان غربی را برای تأمین مالی شرکتهای امنیتی که توسط نیروهای سابق اطلاعاتی اسرائیل اداره میشوند، جذب کند؛ شرکتهایی که مأموریتشان تعقیب و آزار افرادی است که دولت اسرائیل آنها را دارای گرایشهای حامی فلسطین میداند.
