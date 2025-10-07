  1. صفحه اصلی
امضای دفتر یادبود شهید دکتر طهرانچی توسط حجت‌الاسلام شهریاری

۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۵
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی دفتر یادبود دانشمند شهید دکتر طهرانچی را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب و عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) همراه با غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمد روشن مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سعید حبیبا معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مقامات دانشگاهی و علمی کشور در پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حضور یافته و به دانشمند شهید طهرانچی و دیگر دانشمندان شهید ایران ادای احترام کرد.

دکتر شهریاری در دفتر یادبود شهید تهرانچی نوشت:

شهید عزیز دکتر محمد مهدی تهرانچی دانشمندی فرهیخته و مدیری توانا و کاربلد بود.
فقدان او خسارتی عظیم برای جهان اسلام و ایران است.
تعهد او به ارزش‌های اسلامی و اخلاقی، تخصص او در علوم و فنون مختلف و توانایی او در مدیریت اثربخش و کارآمد از او شخصیتی کم نظیر ساخته بود.
رفاقت با او برایم افتخار است.

