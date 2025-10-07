به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب و عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) همراه با غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمد روشن مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سعید حبیبا معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مقامات دانشگاهی و علمی کشور در پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حضور یافته و به دانشمند شهید طهرانچی و دیگر دانشمندان شهید ایران ادای احترام کرد.

دکتر شهریاری در دفتر یادبود شهید تهرانچی نوشت:

شهید عزیز دکتر محمد مهدی تهرانچی دانشمندی فرهیخته و مدیری توانا و کاربلد بود.

فقدان او خسارتی عظیم برای جهان اسلام و ایران است.

تعهد او به ارزش‌های اسلامی و اخلاقی، تخصص او در علوم و فنون مختلف و توانایی او در مدیریت اثربخش و کارآمد از او شخصیتی کم نظیر ساخته بود.

رفاقت با او برایم افتخار است.

