به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در حکمی رسمی، دکتر قربانعلی پورمرجان را به عنوان معاون ارتباطات بینالملل این مجمع منصوب کرد.
در متن حکم دبیرکل آمده است که انتصاب پورمرجان با توجه به مراتب تعهد، تجارب ارزشمند، سوابق طولانی و درخشان وی در عرصه بینالملل و اشراف علمی و عملی در حوزه فعالیتهای جهان اسلام صورت گرفته است.
اهداف و مأموریتها
شهریاری در حکم خود تأکید کرده است که انتظار میرود معاون جدید ارتباطات بینالملل با بهرهگیری از تجارب گذشته، در راستای نوسازی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، شکلگیری امت واحده اسلامی، تحقق منویات مقام معظم رهبری، تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد بسترهای مناسب وحدت و تقریب مذاهب اسلامی گامهای مؤثری بردارد.
در پایان حکم، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به استعانت از خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر(عج)، برای معاون جدید آرزوی موفقیت و تأیید الهی کرده است.
........
پایان پیام/
نظر شما