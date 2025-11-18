به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش ملی دین و هوش مصنوعی با محوریت «دین؛ راهنمای عصر هوشمند» به همت دانشگاه جامع امام حسین (ع) و مشارکت جمعی از مراکز علمی و پژوهشی حوزوی برگزار می شود.

این همایش گامی نو در مسیر گفت‌وگو میان معنویت، اخلاق و فناوری است و فرصتی برای پژوهشگران، استادان و علاقه‌مندان تا درباره‌ی نقش دین در عصر هوش مصنوعی، ابعاد اخلاقی و فلسفی فناوری هوشمند و تأثیرات آن بر سبک زندگی، اقتصاد، امنیت، سلامت روان و آینده جامعه انسانی به تبادل نظر بپردازند.

محورهای اصلی همایش:

مبانی و فلسفه هوش مصنوعی

فقه و اخلاق هوش مصنوعی

قرآن، حدیث و علوم انسانی هوشمند

جامعه، فرهنگ و تمدن اسلامی

تربیت دینی و سبک زندگی در عصر هوشمند

اقتصاد، امنیت و سیاست‌گذاری

سلامت روان و هویت در عصر هوش مصنوعی

جنگ ترکیبی و هوش مصنوعی

مهلت ارسال مقالات تا ۱۰ دی ۱۴۰۵ و تاریخ برگزاری همایش ۲۴ دی ۱۴۰۵ اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه همایش به آدرس http://maaref-ai.ihu.ac.ir/، اطلاعات کامل و نحوه ارسال مقالات را مشاهده کنند.

.......................

پایان پیام