تاکید دادستان کل کشور بر پیگیری قاطع حادثه تروریستی سروآباد

۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۴
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، در تماس تلفنی با دادستان سروآباد ضمن محکوم‌کردن حادثه تروریستی حوزه مقاومت سه‌راه حزب‌الله این شهرستان، خواستار برخورد قاطع و بلادرنگ با عاملان این اقدام شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  در پی حمله مسلحانه شامگاه دوشنبه ۱۴ مهرماه از سوی معاندان و ضدانقلاب به حوزه مقاومت سه‌راه حزب‌الله سروآباد که به شهادت ۲ تن از حافظان امنیت انجامید، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور، در تماسی تلفنی با دادستان این شهرستان، ضمن جویا شدن ابعاد این حادثه و ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا و مردم انقلابی منطقه، بر ضرورت رسیدگی سریع و قاطع به این موضوع تأکید کرد.

وی در این تماس با محکوم‌کردن این اقدام غیرانسانی، خواستار برخورد قاطع و بلادرنگ با عاملان این اقدام شد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: برخورد با این اقدامات کور که همراهی با دشمنان ملت ایران و مردم شریف منطقه است باید با قاطعیت، دقت و بدون اغماض در دستور کار قرار گیرد و نتیجه اقدامات هرچه سریع‌تر ارائه شود. 
