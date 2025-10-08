به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین اعلام کرد که یک سال ممنوعیت برگزاری نماز جمعه در بحرین، ماهیت واقعی شعارهای تسامح و همزیستی مسالمت‌آمیز در این کشور را آشکار کرده است.

الوفاق تأکید کرد: تداوم تصمیم رسمی برای جلوگیری از اقامه بزرگ‌ترین نماز جمعه شیعیان در بحرین، نشان‌دهنده یکی از گسترده‌ترین و کامل‌ترین اشکال آزار و تبعیض دینی است که حکومت در حال حاضر علیه یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مذهبی کشور اعمال می‌کند.

الوفاق افزود که شعارهای مربوط به تسامح و همزیستی دینی که دولت بحرین در رسانه‌های داخلی مطرح می‌کند، از یک سال پیش فرو ریخته و اکنون دروغ بودن آن‌ها برای همگان آشکار شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: چگونه می‌توان از آزادی عقیده سخن گفت، در حالی که بزرگ‌ترین طایفه مذهبی کشور از انجام اصلی‌ترین شعائر دینی خود محروم شده است؟ این واقعیت نشان می‌دهد که شعائر دینی در بحرین به عرصه مجازات سیاسی تبدیل شده‌اند.

الوفاق همچنین خاطرنشان کرد که علت ممنوعیت اخیر، مواضع خطیب نماز جمعه در حمایت از مسائل غزه و لبنان و محکومیت حملات علیه رهبران مقاومت بوده است؛ اقدامی که به گفته این جمعیت، جدایی حکومت بحرین از عمق عربی و اسلامی خود را آشکار می‌سازد و بیانگر سرکوب صداهای برخاسته از وجدان ملت بحرین است.

در پایان، الوفاق یادآور شد که منبر نماز جمعه در مسجد امام صادق(ع) در منطقه الدراز، همواره هدف فشارهای حکومت بوده است، به‌گونه‌ای که نماز جمعه در این مسجد پیش‌تر نیز به مدت شش سال (۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲) ممنوع شده بود، اقدامی که در چارچوب تلاش‌های سازمان‌یافته برای خاموش کردن صدای دینی مردم به زور است.

