به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناصرالدین عمر وزیر امور دینی اندونزی در آیین افتتاح «جشنوارۀ مسجد توانمند و اثرگذار ۲۰۲۵» که در جاکارتا برگزار شد، از استفادۀ مساجد به‌عنوان مراکز توانمندسازی اقتصادی و ترویج آگاهی دینی به محیط زیست در جامعه اسلامی این کشور سخن گفت.

وی در سخنانش اظهار داشت: اگر مساجد و نمازخانه‌ها به شکل حرفه‌ای و جمعی مدیریت شوند، می‌توانند با سامان‌دهی منابع مالی داخلی، به خودکفایی مسلمانان کمک کرده و وابستگی به منابع بیرونی را کاهش دهند.

او با اشاره به رویکردی که آن را مدیریت امت نامید، ادامه داد: این مدل با بهره‌گیری منسجم از ظرفیت‌های زکات، وقف، انفاق، صدقات، قربانی، فدیه، کفارات و سایر منابع اجتماعی می‌تواند فقر مطلق را ریشه‌کن کند؛ در آینده می‌توان نیازهای اساسی مردم مانند مواد غذایی و خدمات ضروری را از طریق شبکه‌های اقتصادی محلی متصل به مساجد تأمین کرد.

در این مراسم همچنین کتاب «الهیات زیست‌محیطی اسلامی /Islamic Ecotheolog» رونمایی شد که به گفته مقامات، گامی عملی برای پیوند توانمندسازی اقتصادی با حفاظت از محیط زیست بر پایه تعالیم دینی است.

جشنوارۀ امسال شامل نمایشگاه عکس مساجد در سراسر اندونزی، غرفه‌های تعاملی، خدمات ثبت و مشاوره مساجد، و کتابخانۀ دیجیتال اسلامی e-LIPSKI بود. بر اساس آمار سامانه اطلاعات مساجد اندونزی تا هفت اکتبر در سراسر اندونزی ۳۱۵ هزار و ۷۴۰ مسجد و ۳۸۷ هزار و ۸۱۹ نمازخانه به ثبت رسیده است.

ناصرالدین عمر در پایان خاطرنشان کرد: جشنوارۀ مسجد توانمند و اثرگذار صرفاً یک مراسم نمادین نیست، بلکه گامی عملی برای تحقق چشم‌انداز وزارتخانه در تبدیل مساجد به کانون تمدن اسلامی، مراکز اقتصادی توانمند، عاملان تأثیر اجتماعی و نگهبانان پایداری محیط زیست است.

