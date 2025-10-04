به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان مدیریت بحران اندونزی اعلام کرد که بر اثر فروریختن ساختمان یک مدرسه اسلامی شبانه‌روزی در استان جاوه شرقی، ۱۳ دانش‌آموز جان خود را از دست دادند و عملیات گسترده جست‌وجو برای نجات محاصران ادامه دارد.

به گفته این سازمان، حدود ۳۰ دستگاه آمبولانس در محل مستقر شده و تیم‌های امداد همچنان به دنبال بیش از ۵۰ دانش‌آموز ـ عمدتاً پسران ۱۳ تا ۱۹ ساله ـ هستند که زیر آوار گرفتار شده‌اند.

مسئولان مدیریت بحران اندونزی اعلام کردند که با موافقت خانواده‌ها، نیروهای امدادی از روز پنج‌شنبه اجازه استفاده از ماشین‌آلات سنگین را دریافت کرده‌اند، زیرا امید به یافتن بازماندگان زنده کاهش یافته است. رئیس سازمان مدیریت بحران اندونزی تأکید کرد که احتمال کشف اجساد بیشتری همچنان وجود دارد.

بر اساس آمار رسمی، تاکنون ۱۰۸ نفر از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند که ۱۳ نفر جان باختند، ۱۴ نفر در بیمارستان تحت درمان هستند و ۸۱ نفر مرخص شده‌اند.

در بیمارستان «بهایانگکارا» متعلق به پلیس اندونزی در شهر سورابایا نیز بیش از ۱۵۰ پزشک و کارشناس برای شناسایی قربانیان و انجام آزمایش‌های DNA جهت تطبیق بقایا با خانواده‌ها به کار گرفته شده‌اند.

این حادثه روز دوشنبه در مدرسه شبانه‌روزی اسلامی «الخوزینی» در شهر سیدوارجو اندونزی رخ داد؛ جایی که ساختمان مدرسه به دلیل ضعف پی‌ریزی توان تحمل ساخت‌وساز در طبقات بالایی را نداشت و روی صدها دانش‌آموز فروریخت.

این حادثه یکی از مرگبارترین فرو ریختن‌های مدارس در اندونزی طی سال‌های اخیر به شمار می‌رود و بار دیگر نگرانی‌ها درباره ضعف استانداردهای ساخت‌وساز در این کشور را برجسته کرده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸