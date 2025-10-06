به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حادثۀ فرو ریختن یک مدرسۀ شبانه‌روزی اسلامی در شهر سیدوارجوی اندونزی، تیم‌های امداد و نجات اندونزی ۲۰ جسد دیگر را از زیر آوار بیرون کشیدند که شمار قربانیان را به ۳۷ نفر رساند.

عملیات جست‌وجو و نجات همچنان ادامه دارد و مقامات هشدار داده‌اند که احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

مدرسه الخوزینی در شهر سیدوارجو در استان جاوه شرقی اندونزی دوشنبه گذشته بر سر صدها دانش‌آموز نوجوان در حین نماز عصر فرو ریخت؛ علت ریزش ساختمان پی‌ریزی ضعیف آن عنوان شده است.

روز جمعه، امدادگران پس از عدم پیشروی مناسب در تلاش‌های قبلی، اجازه والدین را برای استفاده از تجهیزات سنگین دریافت کردند.

.........

پایان پیام