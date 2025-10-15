سربازان اندونزی نقش معلمان قرآن برای کودکان را بر عهده گرفتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مناطق کوهستانی و دورافتادۀ پاپوآ، در شرق اندونزی، جایی که معلمان دینی بسیار کم هستند، سربازان اندونزی نقش جدیدی بر عهده گرفته‌اند و به کودکان مسلمان در روستای پیرایم قرآن آموزش می‌دهند؛ اقدام جالبی که خلأ نبود معلمان دینی را پر کرده و رشد معنوی جامعه را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری محلی اندونزی، سرهنگ ارتش کشور گفت: در این مناطق دورافتاده معلمان دینی وجود ندارند و مسلمانان کمی هم زندگی می‌کنند. سربازان ما هر آنچه دربارۀ آموزش دینی می‌دانند، ارائه می‌دهند.

وی افزود: هدف ما ایجاد پایه مذهبی و تقویت شخصیت کودکان است. این جلسات تمرکز، انضباط و صداقت آن‌ها را تقویت کرده و عشقشان به خدا را افزایش می‌دهد. همچنین برنامۀ ما شامل آموزش عربی، تلفظ (تجوید) و تمرین‌ نماز است.

طبق این گزارش، جلسات روزانه قرائت قرآن توسط سربازان اندونزیایی برگزار می‌شود و کودکان کتاب‌های قرآنی خود را همراه می‌آورند.

خبرگزاری ANTARA نوشت سربازان، علی‌رغم دورافتاده بودن منطقه، این برنامه را بخشی از مأموریت گسترده خود برای خدمت به جوامع محلی، فراتر از وظایف امنیتی، می‌دانند. هر بعد از ظهر صدای کودکان همراه با خنده‌هایشان محل پست سربازها را پر می‌کند، خنده‌ای که از شوق یادگیری است.

در همین راستا، سرهنگ ارتش اندونزی تصریح کرد: این برنامه همچنین پیوند میان سربازان و کودکان را عمیق‌تر کرده و از طریق نزدیکی به کلام خدا حس آرامش ایجاد می‌کند.

