به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مادر مسلمان در بریتانیا نسبت به سرو ساندویچ حاوی گوشت خوک برای فرزندش در مدرسه ابتدایی اعتراض کرد.

به‌گزارش دیلی‌میل، پسر شش‌سالۀ این مادر به نام «عیسی حسن»، هفتۀ گذشته در یکی از مدارس شهر استاکتون‌آن‌تیزِ انگلیس ساندویچ گوشت خوک دریافت کرد که خشم و اعتراض مادرش به مسئولین مربوطه را در پی داشت؛ انتقاد های این مادر بریتانیایی از آن جهت شدید بود که مدرسه قبلا هم یک وعده پاستای حاوی گوشت خوک برای این کودک سرو کرده بود.

مادر کودک شش‌ساله گفت: مدرسه از ممنوعیت مصرف گوشت خوک برای فرزندش مطلع بوده و حتی تصویر او را به‌عنوان یادآوری در آشپزخانه نصب کرده‌اند؛ مسئولیت رعایت رژیم غذایی نباید بر دوش یک کودک دبستانی باشد.

در پی این اعتراض، گزارش‌ها حاکی از آن است که مدرسه یادشده گوشت خوک را از منوی غذایی خود حذف کرده است.

