به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار شایعاتی در در شبکه‌های اجتماعی مردم اسپانیا مبنی بر اینکه آیا دولت این کشور مصرف گوشت خوک را در سلف‌سرویس مدارس به منظور احترام به مسلمانان ممنوع کرده است یا خیر، خبرگزاری EFE اسپانیا در بررسی خود به این نتیجه رسیده است که اعمال این قانون در کل اسپانیا صحت ندارد و تنها محدود به شش مدرسه در شهر خودمختار سبته است.

خبرگزاری محلی اسپانیا نوشت در این شش مدرسه، منوی غذایی شامل گوشت حلال بوده و گوشت خوک استفاده نمی‌شود، اما این تصمیم به هیچ وجه در سراسر اسپانیا اعمال نمی‌شود. سیستم آموزشی در اسپانیا تحت اختیار دولت‌های خودمختار قرار دارد و تصمیمات یک منطقه قابل تعمیم به دیگر مناطق نیست.

بر اساس قرارداد رسمی اعلام شده در یکی از روزنامه‌های وابسته به دولت اسپانیا، این اقدام تنها شامل مدارس CEIP Pablo Picasso، Ortega y Gasset، Andrés Manjón، Príncipe Felipe، Reina Sofía و Maestro José Acosta در سبته می‌شود و برای حدود ۷۳۰ دانش‌آموز طراحی شده است.

قانون اساسی اسپانیا و قانون آموزش آموزش این کشور تصریح می‌کنند که دولت مرکزی، مسئول سیاست‌های کلی آموزشی است، اما مدیریت و جزئیات اجرایی مدارس بر عهده جوامع خودمختار است؛ بنابراین تصمیم‌گیری در مورد منوهای مدارس تابع مقررات محلی است و نمی‌تواند به سطح ملی تعمیم یابد.

سخنگوی وزارت آموزش سبته تاکید کرده است که این اقدام تنها به منظور احترام به نیازهای مذهبی دانش‌آموزان مسلمان است و هیچ محدودیت یا ممنوعیت ملی در کار نیست.

.........

پایان پیام