به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست نمایندگان فرهنگی، معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش استان قم در محل ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان برگزار شد. این نشست با هدف هم‌افزایی، تبادل دیدگاه‌ها و بررسی راه‌های گسترش همکاری میان آموزش و پرورش و ستاد در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی تشکیل شد.

در این دیدار، حجت السلام و المسلمین یاری، با تأکید بر اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در حیات اجتماعی گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید در تمام عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی جریان یابد تا بتواند نقش مؤثری در اصلاح رفتارها، ارتقای فرهنگ عمومی و ایجاد جامعه‌ای پویا و متعادل ایفا کند.

وی افزود: آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تربیت در جامعه، نقش مستقیم و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری ارزش‌ها، باورها و رفتارهای اجتماعی دارد. ازاین‌رو توجه به مسائل فرهنگی و تربیتی این نهاد و تعامل مستمر آن با مجموعه‌هایی همچون ستاد امر به معروف، می‌تواند اثرگذاری آن را در جامعه دوچندان کند.

در ادامه خانم مهری مدیر اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم بر اهمیت استمرار چنین نشست‌هایی تأکید کرد و گفت: این جلسات فرصت ارزشمندی برای هم‌فکری، هم‌افزایی و ایجاد همگرایی میان فرهنگیان و فعالان اجتماعی است تا بتوانند با هم‌دلی و هم‌کاری، زمینه تحقق اهداف تربیتی و فرهنگی را فراهم کنند.

در ادامه، نمایندگان فرهنگیان، مدیران و بازنشستگان آموزش و پرورش ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، خواستار گسترش ارتباط و تعامل مؤثر با ستاد امر به معروف در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شدند.

در پایان، خانم مهری از تشکیل گروه‌های همکاری مشترک میان فرهنگیان و ستاد خبر داد و اظهار داشت: با تشکیل این گروه‌ها، زمینه اجرای طرح‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مشترک فراهم می‌شود و می‌توان از ظرفیت معلمان و بازنشستگان در ترویج معروف‌ها و کاهش آسیب‌های فرهنگی بهره‌مند شد.

