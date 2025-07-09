به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین کرمعباسی در خصوص سیاستها، برنامهها و دغدغههای مرتبط با اجرای این فریضه مهم مر به معروف و نهی از منکر، در پاسخ به این سوال که در شرایط امروز جامعه، مهمترین مأموریت ستاد را چه میدانید؟ اظهار کرد: در شرایطی که جامعه ما با تحولات فرهنگی، رسانهای و سبک زندگی مواجه است، مهمترین مأموریت ستاد را «گفتمانسازی مردمی، هوشمندانه و اقناعی» برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر میدانیم.
وی در ادامه اضافه کرد: ما بهدنبال آن هستیم که این فریضه از قالبهای کلیشهای و ذهنیتهای بسته بیرون بیاید و به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، آگاهانه، داوطلبانه و اخلاقمحور مورد توجه عموم مردم قرار گیرد، ستاد تلاش میکند به جای نگاه دستوری و از بالا، فضا را برای مشارکت مردمی، مطالبهگری و تعامل سازنده فراهم کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس همچنین در پاسخ به این سوال که در این مسیر چه اقدامات مشخصی در سطح استان انجام شده؟ عنوان کرد: در ماههای گذشته چند محور اساسی در دستور کار قرار گرفته است: نخست، تشکیل و فعالسازی شوراهای امر به معروف در ادارات، نهادها، اصناف، دانشگاهها و مساجد. ما باور داریم که این شوراها حلقههای وصل مردم به معروفات هستند، دوم، برگزاری نشستهای توجیهی و دورههای آموزشی برای آمران به معروف بهویژه در حوزههای تربیتی، رفتاری، قانونی و ارتباطی، سوم، راهاندازی طرحهای ابتکاری در زمینههای فضای مجازی، خانواده، آموزشوپرورش و بانوان، با رویکرد نرم و فرهنگی.
وی در خصوص نقش بانوان در فریضه امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: بانوان در خط مقدم فرهنگسازی اجتماعی قرار دارند. ما برنامههای متعددی برای توانمندسازی بانوان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر داریم، چه در قالب دورههای تخصصی، چه نشستهای تربیتی، و چه تولید محتوای فرهنگی ویژه زنان، مادران و دختران. مدیریت امور بانوان ستاد با همراهی دستگاههای مرتبط، در حال اجرای طرحهایی در موضوعاتی چون حیا، عفاف، نقش زن در خانواده، مطالبهگری هوشمندانه و نهی از منکر اخلاقی است.
حجتالاسلام کرمعباسی نگاه منفی برخی از مردم نسبت به این فریضه را مورد توجه قرار داد و گفت: دلیل اصلی این است که گاهی این فریضه به درستی اجرا نشده است. اگر فردی بدون مهارت، بدون احترام، یا با لحن تند به دیگران تذکر بدهد، نتیجه معکوس خواهد داشت، ما بارها تأکید کردهایم که امر به معروف باید با زبان نرم، ادب، آگاهی و بدون درگیری باشد، قانون هم بر این مسئله تأکید دارد؛ هیچکس مجاز نیست به بهانه نهی از منکر، نظم عمومی یا حرمت افراد را زیر پا بگذارد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که قانون حمایت از آمران به معروف چه پشتوانههایی را برای مردم فراهم کرده است؟ یادآور شد: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده، پشتوانه حقوقی و قانونی بسیار خوبی دارد، مطابق این قانون، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای همگانی است و در صورت بروز آسیب، آمران مشمول حمایتهای قضایی و اجرایی خواهند بود، همچنین ماده ۸ قانون تصریح میکند که هیچکس حق توهین یا تعرض به آمر به معروف را ندارد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس با اشاره به اینکه بسیاری از تحولات بزرگ اجتماعی با حضور مردم آغاز شده است، بیان کرد: اگر به گذشته نگاه کنیم، میبینیم که بسیاری از تحولات بزرگ اجتماعی با حضور مردم آغاز شده است، امر به معروف نیز بدون مردم، بدون اقناع و بدون مشارکت، به نتیجه نمیرسد. ما از مردم عزیز استان فارس میخواهیم در کنار مطالبهگری از مسئولان، خود نیز اهل اقدام باشند؛ اهل تذکر محترمانه، تشویق به خوبیها، همراهی در کار خیر، و اصلاح رفتارهای اجتماعی، با کمک مردم، فرهنگ اصیل اسلامی زنده میماند و فضا برای منکر و ناهنجاریها تنگ میشود.
