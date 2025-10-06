امر به معروف باید در بستر آموزش، انسجام نهادی و همکاری میدانی نهادینه شود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم، در جلسه ستاد امر به معروف که با حضور نماینده ولی فقیه در استان حجت الاسلام و المسلمین سعیدی و مسولین استانی در محل اتاق جلسات محراب در آستان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار شد با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی میان نهادهای فرهنگی و اجتماعی استان گفت: یکی از مسائل اساسی در تحقق امر به معروف و نهی از منکر، نبود انسجام میان دستگاههاست. بسیاری از نهادها در حوزه فرهنگ و اجتماع فعالیتهای ارزندهای دارند، اما پراکندگی در برنامهها موجب کاهش اثرگذاری میشود. باید این اقدامات در قالب یک ساختار مشخص، متمرکز و هماهنگ پیش برود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم، تصریح کرد: در سطح استان، مجموعههای مختلفی مانند نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، آموزش و پرورش، دانشگاهها و نهادهای فرهنگی بهطور مستقل اقداماتی انجام میدهند. این اقدامات باید در یک مسیر مشخص تجمیع شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. اگر دستگاهها با برنامهریزی مشترک عمل کنند، بخش بزرگی از چالشهای فرهنگی جامعه برطرف خواهد شد.
وی تأکید کرد: در جلسات اخیر ستاد، مقرر شد کارگروههای منظم با حضور دستگاههای اجرایی، فرهنگی و نهادهای مردمی تشکیل شود تا تصمیمها صرفاً در سطح شعار باقی نماند و جنبه عملی پیدا کند.
وی با اشاره به چالشهای فرهنگی جامعه تصریح کرد: در سطح شهر، با پدیدههایی مواجه هستیم که نمادهای فرهنگی و دینی را تحتتأثیر قرار دادهاند؛ از تبلیغات ناصحیح گرفته تا تغییر در سبک زندگی عمومی. مردم این مسائل را میبینند و از ما مطالبه دارند. وظیفه ماست که این مطالبات را به شکل علمی، فرهنگی و میدانی پیگیری کنیم.
کرباسی، خاطرنشان کرد: کار فرهنگی نیاز به استمرار دارد. باید از ظرفیت روحانیت، گروههای مردمی، مجموعههای طلبگی و نیروهای انقلابی استفاده کرد. ستاد امر به معروف باید نقش تسهیلگر و هدایتگر را ایفا کند، نه صرفاً ناظر بر دیگران.
دبیر ستاد امر به معروف قم در پایان با اشاره به لزوم همافزایی میان نهادهای فرهنگی اظهار داشت:امر به معروف و نهی از منکر تنها با تذکر لسانی محقق نمیشود؛ بلکه باید آموزش، آگاهیبخشی و تعامل مثبت در جامعه تقویت شود. هدف ما اصلاح و رشد جامعه است، نه ایجاد تنش یا دوگانگی. اگر دستگاهها با نگاهی واحد، هدفمند و فرهنگی حرکت کنند، این فریضه الهی به الگویی ملی تبدیل خواهد شد.
