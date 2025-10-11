به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا (WFP) با صدور بیانیه‌ای فوری از اسرائیل خواست تا هرچه سریع‌تر اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را صادر کند. این درخواست پس از اجرایی‌شدن توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس مطرح شده است.

مارتن فریک نماینده برنامه جهانی غذا در آلمان، اتریش و لیختن‌اشتاین، در یک نشست خبری اعلام کرد: «این لحظه برای مردم غزه بسیار حیاتی است.» او تأکید کرد که آتش‌بس باید منجر به باز شدن امن گذرگاه‌ها و تضمین انتقال بدون مانع کمک‌ها شود.

فریک توضیح داد که حدود ۶۰ هزار تُن مواد غذایی آماده ورود به غزه است و ۱۰۰ هزار تُن دیگر نیز در مسیر رسیدن به گذرگاه‌ها قرار دارد. این مقدار برای تأمین نیازهای غذایی ساکنان غزه به مدت سه ماه کافی خواهد بود، مشروط به آنکه دسترسی به منطقه، امن و قابل اعتماد باشد.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده که در ماه نخست قادر است به حدود ۱.۶ میلیون نفر در غزه دسترسی پیدا کند و آن‌ها را با نان، آرد و سهمیه‌های غذایی ضروری تأمین کند.

فریک با اشاره به کنترل اسرائیل بر ورودی‌های غزه، تأکید کرد که این رژیم مسئولیت دارد اجازه عبور کمک‌ها را بدهد و امنیت کاروان‌های بشردوستانه را تضمین کند.

گفتنی است توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، پس از هفته‌ها درگیری نظامی که بحران انسانی در غزه را تشدید کرده بود، ظهر جمعه به وقت گرینویچ اجرایی شد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، این توافق را «مهم‌ترین توافق صلح تاریخ» توصیف کرده و اعلام کرده که مرحله بعدی آن با اجماع گسترده در حال پیشرفت است.

ترامپ همچنین گفت که این توافق شامل بازگرداندن اسرا است و روز دوشنبه آینده را «روزی بسیار بزرگ» برای اجرای بند انسانی توافق دانست.

.........................................

پایان پیام/ 167