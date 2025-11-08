به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسجدی در شهر آرورا، واقع در ایالت کلرادو آمریکا، در اقدامی انساندوستانه برای تأمین مواد غذایی نیازمندان این منطقه کمک مالی جمعآوری کرد.
در آمریکا مراکزی به نام «بانک غذا» وجود دارد که با دریافت کمکهای مردمی، خوراک مورد نیاز خانوادههای کمدرآمد را بهصورت رایگان در اختیارشان میگذارند. خبرگزاری C.B.Sنوشت یکی از این مراکز با نام انصار پنتری در شهر آروارا وابسته به این مسجد فعالیت میکند و در ماههای اخیر با افزایش شدید تقاضا روبهرو شده است؛ بهویژه پس از آنکه دولت آمریکا برخی از کمکهای غذایی خود به افراد کمدرآمد را موقتاً متوقف کرد.
در خطبۀ نماز جمعۀ مسجد اسلامی آروارا، عبدالرحیم خان، امام جماعت این مسجد، با اشاره به مشکلات موجود گفت: بسیاری از برادران و خواهران انسانی ما در خیابان هستند و واقعاً گرسنهاند. مدیر مرکز انصار به من اطلاع داد که صفهای دریافت غذا طولانیتر و ذخایر آن بسیار کمتر از گذشته شده است.
در پی این وضعیت، اعضای هیئتامنای مسجد تصمیم گرفتند از صندوق اضطراری خود برای کمک به این مرکز استفاده کنند. جنیس راین، عضو هیئتمدیره مسجد، گفت: تصمیم گرفتیم ۵۰۰ دلار برای خرید مواد غذایی ضروری و ماندگار در اختیار پنتری انصار قرار دهیم.
رهبران مسجد از مسلمانان و دیگر شهروندان آمریکایی خواستهاند در این اقدام خیرخواهانه شرکت کنند. امین حنیش، یکی از اعضای مسجد، گفت: خداوند روزیرسان است. نخست باید از او یاری بخواهیم و سپس از آنچه در اختیارمان گذاشته است — چه مال، چه وقت و چه توان — در راه خدمت به دیگران انفاق کنیم.
او تأکید کرد: در اسلام به ما آموختهاند که تنها به خودمان فکر نکنیم، بلکه باید به همسایگان و دیگر انسانهای نیازمند نیز توجه کنیم، فارغ از دین و نژادشان.
گفتنی است ترامپ اخیراً حمایت از گرسنگان آمریکایی را مشروط به پایان تعطیلی دولت کرده و در سوشال تروث نوشت: بودجه برنامه کمک های غذایی مکمل تنها زمانی پرداخت می شود که افراطی های چپ دموکرات، دولت را بازگشایی کنند. آنها به سادگی می توانند این کار را انجام دهند و قبلا نمی توانستند.
...........
پایان پیام
نظر شما