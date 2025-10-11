به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین جعفری قندوزی، امام جمعه شیعیان شرق کابل و رئیس شورای عالی علمای امامیه افغانستان جهت بازدید و اطلاع از وضعیت زلزله‌زدگان افغانستان و همچنین توزیع کمک‌های مردمی بین آسیب‌دیدگان، به استان کنر در شرق این کشور سفر کرد.

امام جمعه کابل در بدو ورود به این استان، با مولوی عبدالقهار صدیقی، رئیس کمیسیون مرکزی رسیدگی به امور زلزله‌ زدگان ملاقات و گفت‌وگو کرد.

مولوی صدیقی ضمن خیر مقدم، از حس نظر، وطن دوستی و دغدعه‌مندی رئیس شورای عالی علمای امامیه و همراهان وی تمجید کرد و گزارش مفصلی از چگونگی خدمات رسانی و کاستی‌های پیش رو ارائه داد.

در ادامه، حجت الاسلام جعفری ضمن قدردانی از خدمات صورت گرفته، راهکارهایی را برای مدیریت و حل مشکلات ارائه کرده و خواستار تسریع در کارها و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای رسیدگی به امور زلزله زدگان شد و بر ساخت مسکن برای آنها تاکید کرد.

امام جمعه شیعیان کابل با حضور در کمپ «ژری بابا»، محل اسکان موقت زلزله‌زدگان کنر، ضمن دلجویی از آنان، کمک‌های نقدی که از مردم مؤمن جمع‌آوری شده بود را بین آسیب‌دیدگان نیازمند توزیع کرد.