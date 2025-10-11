  1. صفحه اصلی
پادکست طرز | سوگندِ ظلم

۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۷
کد خبر: 1737267
منبع: ابنا
پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج‌البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین(ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهارم: سوگندِ ظلم.

دریافت 20 MB

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: عبدالله بن مصعب، نزد خلیفه عباسی نشسته که فرزند امام حسن مجتبی(ع) داخل می‌شود. یحیی شعری خواند و نوه‌ی زبیر رنگ رخساره از کف داد. خلیفه به فضل بن ربیع گفت: ای عباسی اگر این مرد راستگوست چرا سوگند نمی‌خورد؟! سوگندی اگر کسی بخواهد که من، هارون الرشید، درباره همین جامه و ردا که به تن دارم خورم، هم‌چنین خورم که یحیی گفت!
لب‌های عبدالله انگار در پس تکان‌های تند و ریز و کم‌رمق، میل به جنبشی داشت...

