پادکست طرز | سوگندِ ظلم

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: عبدالله بن مصعب، نزد خلیفه عباسی نشسته که فرزند امام حسن مجتبی(ع) داخل می‌شود. یحیی شعری خواند و نوه‌ی زبیر رنگ رخساره از کف داد. خلیفه به فضل بن ربیع گفت: ای عباسی اگر این مرد راستگوست چرا سوگند نمی‌خورد؟! سوگندی اگر کسی بخواهد که من، هارون الرشید، درباره همین جامه و ردا که به تن دارم خورم، هم‌چنین خورم که یحیی گفت!

لب‌های عبدالله انگار در پس تکان‌های تند و ریز و کم‌رمق، میل به جنبشی داشت...