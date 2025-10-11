به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، در تأکید کرد که قرآن کریم برای هر مسئلهای راهحل دارد و خداوند هر زمان بخواهد به ملتهای ضعیف قدرت میبخشد.
وی با یادآوری جنگ بدر پس از هجرت گفت: در آن جنگ، ۳۱۳ نفر لشکر اسلامی در برابر ۹۵۰ نفر کفار، با یاری خداوند پیروز شدند.
آیتالله نجفی با بیان اینکه تنها خداوند است که بر ملتهای ضعیف احسان میکند و هر زمان بخواهد به آنان قدرت میبخشد، اظهار داشت: اسرائیل با حمایت آمریکا و قدرتهای جهانی، نتوانست حتی یک گروگان خود را از حماس آزاد کند؛ این حماس بود که با نصرت الهی پابرجا ماند، در حالی که هیچ متحدی در جهان ندارد و حتی کشورهای مسلمان نیز حمایتی نکردند.
وی افزود: مقاومت، شجاعت و پایداری حماس باعث شد مسئله فلسطین در سراسر جهان برجسته شود. همانطور که در واقعه کربلا، امام حسین(ع) برای یاری دهندگان ندای «هل من ناصرٍ ینصرنا» سر داد و کسی پاسخ نداد، امروز نیز فریاد مظلومان غزه از سوی هیچ کشور مسلمان لبیک گفته نشد.
آیتالله نجفی تأکید کرد: اگر میخواهیم مسلمان واقعی باشیم، ابتدا باید از خداوند اطاعت کنیم و هیچگاه تصور نکنیم که پیامبر اکرم(ص) در جایگاه اهل بیت(ع) هستند؛ بلکه پس از خداوند، پیامبر اکرم(ص) برترین و برتر از همه است.
