هزاران نفر در کشمیر یاد و خاطر عارف و شاعر ایرانی را گرامی داشتند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران تن در سرینگر دیروز جمعه مقابل زیارتگاه دستگیر صاحب واقع در منطقۀ کشمیر، گرد هم آمدند تا پس از مراسم اورس مبارک، سالگرد وفات عبدالقادر گیلانی، باز هم یاد و خاطر این عارف، صوفی، شاعر و فقیه ایرانی را گرامی دارند.

جامعۀ محلی معتقدند در زیارتگاه دستگیر صاحب رشته‌ای از تار موی حکیم گیلانی و چند وسیلۀ شخصی از او نگهداری می‌شود که توسط یک بازرگان در سال ۱۸۰۶ به آنجا برده شده است.

مردم از از تمام اقشار جامعه و در تمامی سنین، حتی کودکان، در این مراسم حضور داشتند و اهالی محل نیز بام‌ها و خانه‌های خود را برای تماشای رشته موی حکیم عبدالقادر گیلانی، که جامعۀ محلی احترام ویژه‌ای برای آن قائلند، در اختیار عموم گذاشتند.

عبدالقادر گیلانی با نام کامل عبدالقادر بن صالح جنگی‌دوست گیلانی، عارف، محدث، و شاعر ایرانی در سده پنجم و ششم قمری بود که با القابی چون غوث گیلانی و غوث اعظم شناخته می‌شود.

گفتنی است وی هیچ‌وقت به هند یا کشمیر نرفته بود و محل دفن او در در بغداد در مدرسه‌ای که در آن وعظ و ارشاد می‌کرد، قرار دارد.

...........

پایان پیام