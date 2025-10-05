گردهمایی مسلمانان کشمیر برای بزرگداشت عارف و شاعر ایرانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان کشمیر روز یکشنبه با گردهمایی در مقابل زیارتگاه دستگیر صاحب که به‌ احترام عارف ایرانی، سید عبدالقادر گیلانی، در شهر سرینگر کشمیر واقع شده، سالروز درگذشت این عارف را گرامی داشتند.

در این مکان رشته‌ای از تار موی حکیم گیلانی و چند وسیلۀ شخصی از او نگهداری می‌شود که توسط یک بازرگان در سال ۱۸۰۶ به آنجا برده شده است.

همچنین یک قرآن قدیمی به خط کوفی وجود دارد که باور اهالی این است که حضرت علی(ع) آن را کتابت کرده است.

عبدالقادر گیلانی با نام کامل عبدالقادر بن صالح جنگی‌دوست گیلانی، عارف، محدث، و شاعر ایرانی در سده پنجم و ششم قمری بود که با القابی چون غوث گیلانی و غوث اعظم شناخته می‌شود.

گفتنی است وی هیچ‌وقت به هند یا کشمیر نرفته بود و محل دفن او در در بغداد در مدرسه‌ای که در آن وعظ و ارشاد می‌کرد، قرار دارد.

......

پایان پیام