به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام هادی درویشی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد بینالمللی عاشورا، در ادامه دیدارهای خود با مسئولان و شخصیتهای علمی و معنوی واتیکان، روز پنجشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۵۲ برابر با ۱۷ مهرماه، با همراهی حسن نیازی، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، به «بنیاد پونتیفیکال پاپی مطالعات اسلامی و عربی» رفت و با پژوهشگر و مؤلف برجسته مسیحی و عاشورا پژوه، پروفسور کریستوفر پاول کلوهسی، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار چند ساعته، معاون بنیاد بینالمللی عاشورا ضمن ابلاغ سلام و مراتب قدردانی رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) و رئیس بنیاد بینالمللی عاشورا، حضرت آیتالله محمدحسن اختری، از تلاشها و تألیفات علمی پروفسور کلوهسی درباره شخصیتهای والای اهلبیت(ع) از جمله حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسین(ع)، حضرت زینب(س) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) قدردانی کرد.
در این نشست، درویشی همچنین از برنامه بنیاد برای ترجمه آثار عاشورایی این استاد برجسته به زبانهای اسپانیولی، فرانسوی، آلمانی، روسی و فارسی خبر داد و اعلام کرد که این ترجمهها بهزودی برای چاپ و عرضه در اختیار علاقهمندان به مطالعات عاشورایی مسلمان و غیرمسلمان در سراسر جهان قرار خواهد گرفت. وی افزود که این آثار بهصورت فیزیکی و دیجیتال در مراسم عظیم پیادهروی اربعین حسینی در سال آینده عرضه خواهند شد.
پروفسور کریستوفر پاول کلوهسی ضمن ابراز خرسندی از این اقدام بنیاد بینالمللی عاشورا، از دعوت برای حضور در مراسم رونمایی از آثار عاشورایی در میلاد مسعود امام حسین(ع) در نیمه شعبان سال جاری در بغداد استقبال کرد و علاقه خود را برای زیارت مرقد مطهر امام حسین(ع) در کربلا ابراز داشت.
او در این دیدار با تأکید بر جایگاه جهانی گفتمان عاشورا، اظهار داشت که عاشورا گفتمانی فرادینی، فرامذهبی و فراملی است که ظرفیتهای عمیق عرفانی، اخلاقی و سیاسی دارد و جای آن در دپارتمان گفتوگوی ادیان واتیکان خالی بوده است. وی ابراز اطمینان کرد که این گفتمان میتواند به جریانسازی نظری در جهت گسترش عدالت، ظلمستیزی، تولید مهربانی و تقویت همزیستی میان ادیان، بهویژه در میان پیروان مسیحیت، منجر شود.
این استاد مسیحی همچنین پیشنهاد کرد که در بنیاد پاپی مطالعات اسلامی و عربی، سلسله گفتوگوهای متقابل میان مراکز علمی اسلامی و عاشوراپژوهان ادیان مختلف آغاز گردد تا بستر تعاملات فرهنگی و معرفتی در سطح جهانی تقویت شود.
کلوهسی ضمن ابراز خرسندی از اطلاع یافتن درباره ترجمه و انتشار آثار عاشورایی دیگر اندیشمندان برجسته مسیحی همچون پروفسور ژولیان گِلی و دکتر کریس هیور به زبانهای مختلف توسط بنیاد بینالمللی عاشورا، از این اقدام فرهنگی قدردانی کرد و آن را گامی مهم در توسعه گفتوگوی بینادیانی دانست.
او همچنین آمادگی خود را برای همکاری علمی و مشاوره در معرفی مفاهیم مشترک انقلاب حسینی و مشارکت در تولید فیلمهای مرتبط با زندگی و نهضت امام حسین(ع) در هر نقطهای که لازم باشد اعلام نمود.
در پایان این دیدار، حجتالاسلام درویشی هدیهای ویژه شامل تربت مطهر، قطعاتی از سنگ مرقد منور امام حسین(ع) و قاب فرش حرم حسینی را از سوی مرکز دراسات مؤسسه وارثالانبیاء وابسته به عتبه مقدسه حسینیه به پروفسور کلوهسی اهدا کرد که موجب تأثر و استقبال گرم وی شد.
همچنین مجموعهای از آثار علمی و عاشورایی حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و آیتالله ریشهری(ره) و دیگر آثار ارزشمند علمی اندیشمندان شیعه به کتابخانه تخصصی بنیاد پاپی مطالعات اسلامی و عربی واتیکان اهدا شد تا در اختیار پژوهشگران و کارشناسان این مرکز قرار گیرد.
