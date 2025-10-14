اختصاص نمازخانۀ ویژۀ مسلمانان در کتابخانۀ تاریخی واتیکان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کتابخانه تاریخی و مشهور واتیکان در اقدامی جالبتوجه، به پژوهشگران مسلمان بازدیدکننده نمازخانۀ اختصاصی ارائه داده است.
در همین راستا، کشیش، جیاکومو کاردینالی، معاون کتابخانه، در گفتوگو با یک روزنامه ایتالیایی تصریح کرد: برخی پژوهشگران مسلمان درخواست مکانی برای عبادت کرده بودند و کتابخانه این درخواست را پذیرفته است.
کتابخانۀ رسالتی واتیکان که در اواسط قرن پانزدهم تأسیس شده و بهعنوان قلب فکری کلیسای کاتولیک شناخته میشود، مجموعهای گسترده از دستنوشتهها و متون ادیان و فرهنگهای مختلف جهان را در اختیار دارد.
کشیش، جیاکومو کاردینالی، با اشاره به اینکه مجموعههای نگهداریشده شامل قرآنهای بسیار قدیمی، آثار عبری، اتیوپیایی، عربی و چینی هستند، این کتابخانه را یک مرکز جهانی توصیف کرد. وی همچنین به برخی از اشیای نادر مجموعه، از جمله قدیمیترین آرشیو ژاپنی اشاره کرد که توسط یک مبلغ سالزیان در دهه ۱۹۲۰ از خرابی ناشی از حملۀ اتمی آمریکا در امان مانده بود.
