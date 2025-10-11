به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) – ابنا – از مشهد مقدس، حجت‌الاسلام حسین مرادی، مدیر حوزه بین‌الملل ستاد مرکزی اعتکاف، در تشریح دستاوردهای دهمین کنگره ملی اعتکاف که در مشهد به کار خود پایان داد، از آغاز مرحله جدیدی از ارتباطات فرهنگی و معنوی میان جوامع پیرو اهل‌بیت(ع) در کشورهای مختلف جهان با محوریت آیین اعتکاف خبر داد و اظهار داشت: با تلاش‌ها و هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط ستاد مرکزی اعتکاف و پیگیری‌های رئیس محترم ستاد و جانشین ایشان، ارتباطات بین‌المللی مؤثری با کشورهای مختلف از جمله تانزانیا، لبنان، عراق و برخی کشورهای دیگر برقرار شده است و این روند به‌صورت هدفمند و سازمان‌یافته در حال گسترش است.

وی افزود: در چارچوب فعالیت‌های بین‌المللی، کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان و نخبگان دینی و فرهنگی از کشورهای مختلف تشکیل شده است که اعضای آن از مناطق متنوعی همچون قاره‌های آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا هستند. در حال حاضر، حداقل از پنج کشور اروپایی و چند کشور شرق دور و آسیایی، نمایندگانی در این کارگروه حضور دارند و گفت‌وگوهای مؤثری در حوزه‌های معنویت، همگرایی ادیان و ظرفیت‌های فرهنگی آیین اعتکاف شکل گرفته است.

مدیر حوزه بین‌الملل دهمین کنگره ملی اعتکاف با بیان اینکه این جریان نوپا می‌تواند به بستری برای تبادل فرهنگی جهانی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: کنگره اعتکاف امسال میزبان میهمانانی از کشورهای مختلف بود و بحمدالله با استقبال قابل‌توجهی مواجه شد. ارتباطات ایجادشده در این رویداد صرفاً تشریفاتی نبود، بلکه زمینه‌ساز یک شبکه فرهنگی بین‌المللی شد که می‌تواند در آینده، در جهت ترویج معنویت اصیل و گسترش گفت‌وگوهای بین‌الأدیانی نقشی مؤثر ایفا کند.

حجت‌الاسلام مرادی با اشاره به تشکیل شبکه‌ای از فعالان فرهنگی خارجی افزود: به فضل الهی، اکنون یک شبکه فعال متشکل از حدود ۸۰۰ نفر از فعالان فرهنگی و کنشگران بین‌المللی از ۱۲۰ کشور شکل گرفته است که در حوزه‌های مختلف فرهنگی، دینی، اجتماعی و رسانه‌ای فعالیت می‌کنند. هنگامی که موضوع اعتکاف را در میان این مجموعه جهانی مطرح کردیم، با استقبال بسیار گسترده‌ای روبه‌رو شدیم و دیدیم که مفاهیم والای این سنت اسلامی قابلیت عرضه در سطح جهانی را دارد.

وی ادامه داد: در گفتگو با اعضای این شبکه، محورهایی همچون ظرفیت‌های بین‌الأدیانی، تقریب بین‌ مذاهب، تبیین معنویت اصیل در برابر معنویت‌های ساختگی و نمایشی غربی، و نیز موضوعاتی مانند گردشگری معنوی و مذهبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خوشبختانه رویکرد کنگره اعتکاف به‌گونه‌ای بوده است که این مفاهیم توانسته‌اند جای خود را در دل نخبگان و فعالان فرهنگی خارجی باز کنند.

مدیر حوزه بین‌الملل کنگره ملی اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف در دنیای امروز می‌تواند به‌عنوان یک پدیده فرهنگی و انسانی، نه فقط در جوامع اسلامی بلکه در میان پیروان سایر ادیان نیز شناخته و تجربه شود. ما به دنبال آن هستیم که با معرفی ابعاد عرفانی، اخلاقی و انسانی اعتکاف، آن را به زبان جهانی ترجمه کنیم تا زمینه گفت‌وگوی ادیان و ملت‌ها درباره معنویت حقیقی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به حضور و مشارکت چهره‌های شاخص در کنگره امسال افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌های نشست‌های این دوره از کنگره، حضور فعالان برجسته از قاره آفریقا بود. از جمله آقای محمد آقا، رئیس سابق اتحادیه کشورهای آفریقایی، که در این رویداد حضور فعال داشتند. ایشان شخصیتی شناخته‌شده و اثرگذار در سطح قاره آفریقا هستند و با بیش از ۴۳ کشور آفریقایی در ارتباط‌اند و از این میان با حدود ۳۲ تا ۳۳ کشور ارتباط مستمر و نزدیک دارند.

مرادی گفت: این ارتباطات نه‌تنها به معرفی سنت‌های معنوی و فرهنگی ایران اسلامی کمک می‌کند، بلکه فرصتی فراهم می‌آورد تا چهره‌ای واقعی از اسلام عقلانی، اخلاقی و صلح‌طلب در سطح بین‌المللی معرفی شود. در شرایطی که رسانه‌های غربی در تلاش‌اند تصویری نادرست از جهان اسلام ارائه دهند، کنگره اعتکاف می‌تواند به‌عنوان الگویی برای تعامل فرهنگی و معنوی میان ملت‌ها عمل کند.

وی تأکید کرد: ما در حوزه بین‌الملل کنگره اعتکاف بر این باوریم که اعتکاف، علاوه بر جنبه عبادی و شخصی، ظرفیتی عظیم برای گفتمان‌سازی فرهنگی و اجتماعی دارد. از این‌رو تلاش شده است تا با برگزاری نشست‌های تخصصی و ارتباط‌گیری با نخبگان دینی سایر کشورها، این مفهوم به زبان‌های مختلف ترجمه و معرفی شود تا جهان بداند که اعتکاف، مدرسه‌ای برای آرامش درون، همزیستی مسالمت‌آمیز و رشد معنوی انسان معاصر است.

مدیر حوزه بین‌الملل کنگره اعتکاف در پایان بیان کرد: در آینده نزدیک، با همکاری اعضای این شبکه جهانی و نمایندگان کشورهای مختلف، برنامه‌های مشترکی در زمینه ترویج معنویت و گفت‌وگوی ادیان برگزار خواهد شد. ما امیدواریم که این حرکت فرهنگی که از دل ایران اسلامی آغاز شده، به جریان جهانی برای بازگشت به فطرت، پاکی، همدلی و معنویت تبدیل شود.

