شعار سال اعتکاف ۱۴۰۴ انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از شعار سال اعتکاف ۱۴۰۴، عصر امروز در دهمین کنگره ملی اعتکاف با حضور جمعی از مسئولان ملی و فعالان اعتکافی استانهای سراسر کشور در مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا (ع) شهر مقدس مشهد برگزار شد.
«اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» بهعنوان شعار سال ۱۴۰۴ هجری شمسی و ۱۴۴۷ هجری قمری اعتکاف، انتخاب شده است.
حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، حجتالاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیهای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور، حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی عماد مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت، حاج محمود لولاچیان و جمعی از مهمانان بینالمللی از جمله افرادی بودند که در این آیین حضور داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیهای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف در این مراسم با تأکید بر تراکم معنوی این عبادت گفت: مراجع معظم تقلید از اعتکاف بهعنوان «امالعبادات» یاد کردهاند و مقام معظم رهبری نیز آن را «جامعه عبادات» خواندهاند؛ این ویژگیها، اعتکاف را به بستری برای تحول درونی و اجتماعی تبدیل کرده است؛ تحولی که باید توسط خادمان این عرصه بهدرستی مدیریت شود تا جمعیت مشتاق بتوانند بهرهمند شوند.
وی با اشاره به شعار سال و پیوند آن با اعتکاف گفت: معنویت، اساس و زیربنای همه حرکتهاست. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، اعتکاف را بهعنوان نماد معنویت و اخلاق نظام جمهوری اسلامی معرفی کردند و صفهای طولانی جوانان برای حضور در این مراسم، گواهی بر این حقیقت است.
حجتالاسلام تکیهای ادامه داد: عبادت اعتکاف در دل جمع و در فضای مسجد شکل میگیرد و باید با مصالح مؤمنین و مسائل روز جامعه تطبیق یابد؛ هر جا از معنویت تهی باشد، هویت نیز از آن رخت برمیبندد. امروز مهمترین مسئله، اتحاد جوامع اسلامی و مستضعفین در برابر استکبار جهانی است؛ اتحادی که باید پایدار، فراگیر و همراه با استقامت باشد.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و ادعاهای استکبار جهانی گفت: امروز دیگر سخن از تسلیم ایران نیست، بلکه آنان مدعی مدیریت بر جهاناند. در چنین شرایطی، اتحاد و استقامت مؤمنین باید بر پایه معنویت شکل گیرد تا شکننده و مقطعی نباشد، بلکه تکیهگاه آن خداوند متعال باشد؛ «إن تنصروا الله ینصرکم و یثبّت أقدامکم».
رئیس ستاد مرکزی اعتکاف در پایان اعلام کرد: شعار امسال اعتکاف «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» است و یقین داریم اگر این مسیر بهدرستی طی شود، محو اسرائیل و رسوایی آمریکا قطعی خواهد بود و انشاءالله زمینهساز ظهور خواهد شد.
