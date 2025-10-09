مشهد؛ میزبان دهمین کنگره ملی اعتکاف/ فرصتی برای پیوندی عمیق با خدا و آمادگی برای حیات طیبه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) از مشهد مقدس؛ آیین افتتاحیه دهمین کنگره ملی اعتکاف شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهرماه با حضور جمعی از مدیران مردمی ستادهای اعتکاف، چهره‌های مردمی و متولیان اعتکاف، اعضای شورای راهبری اعتکاف استان‌ها و چهره‌های علمی و حوزوی در سالن همایش‌های مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا (ع) شهر مقدس مشهد برپا شد.

در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف به تبیین برنامه‌های این کنگره و گزارشی از برپایی مراسم معنوی اعتکاف در سال گذشته پرداخت.

سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور دیگر سخنرانان این مراسم بودند.

اعتکاف؛ معجزه انقلاب و احیای سنتی متروک

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، اعتکاف را یکی از معجزات انقلاب اسلامی دانست و نهضت احیای آن در ایران را نشانه زنده‌بودن ایمان در جامعه و بازگشت مردم، به‌ویژه نسل جوان، به خانه‌های خدا خواند. او تأکید کرد که اعتکاف، احیای یکی از سنت‌های ارزشمند صدر اسلام است که متروک شده بود و حرکت عظیم و گسترده کنونی، بی‌تردید از برکات انقلاب اسلامی است که توانسته جان‌های خسته را دوباره متوجه خانه خدا کند. امروز شاهدیم که نسل جوان و نوجوان با اشتیاق در این عبادت جامع و پر رمز و راز شرکت می‌کنند.

اعتکاف؛ فرصتی برای پیوند عمیق با مسجد

حاج‌علی‌اکبری تأکید کرد که در کنار توسعه کمی اعتکاف، توجه به تداوم ارتباط با مسجد حیاتی است؛ زیرا مسجد تنها مکان عبادت نیست، بلکه معدن معرفت، محبت و تربیت است. او افزود: کار بزرگ اعتکاف این است که خاطرات معنوی شیرینی در خانه خدا ایجاد می‌کند و پیوند عمیق میان معتکف و مسجد را تقویت می‌سازد. در ایام اعتکاف، مؤمنان طعم حضور در ضیافت الهی را می‌چشند و درمی‌یابند که چه سفره‌ای از رحمت، معرفت و کرامت برای آنان گسترده شده است.

اعتکاف؛ اوج میزبانی خداوند در خانه‌اش

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با اشاره به روایت قدسی «بیایید به خانه من، پذیرایی با من است»، میزبانی خدای متعال در مسجد را به اوج خود در اعتکاف دانست. وی تصریح کرد که مؤمن وقتی وارد مسجد می‌شود، در حقیقت به زیارت خدا رفته است و در اعتکاف، این میزبانی ویژه می‌شود؛ زیرا معتکف می‌ماند و به میهمان دائمی خانه خدا تبدیل می‌شود. اعتکاف همان میزبانی ویژه خداوند از بندگان است که در آن، مؤمن با اقامت در خانه خدا، مورد تکریم خاص میزبان قرار می‌گیرد.

اعتکاف؛ فرصتی برای توجه به خدا و آمادگی برای حیات طیبه

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد که اعتکاف، فرصتی برای توجه به خدا و بهره‌مندی از کلام الهی است که امکان آشنایی با معارف الهی و آمادگی برای زندگی نورانی و حیات طیبه را فراهم می‌کند. وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر استمرار ارتباط با قرآن و فهم و عمل به آن تأکید کرده‌اند و این موضوع یکی از پر تکرارترین توصیه‌های ایشان است. این مسئله در شرایطی اهمیت مضاعف می‌یابد که جامعه در وضعیت نبرد ترکیبی قرار دارد و هدایت معنوی نقش مهمی در حفظ ثبات و امید مردم دارد.

معتکفین، سفیران آیه‌ها در طرحی قرآنی

قمی به طرحی با عنوان «زندگی با آیه‌ها» اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از اقدامات عملی در زمینه گسترش ارتباط با قرآن است که پس از تصویب و تأیید توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، اجرا شده است. این طرح امکان بهره‌مندی معتکفین از آیات قرآن را فراهم می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد نقش «سفیران آیه‌ها» را در جامعه ایفا کنند. نوجوانان و جوانان می‌توانند با حضور در این طرح، آیات قرآن را در زندگی شخصی و محیط پیرامون خود به کار گیرند و آثار مثبت معنوی ایجاد کنند.

لزوم حفظ ارتباط معنوی و نقش خادمان اعتکاف

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: خادمین اعتکاف در ستاد و استان‌ها موظفند این ارتباط معنوی و بهره‌مندی از کلام الهی را حفظ و گسترش دهند. وی تأکید کرد که زیرساخت‌های فناوری و ارتباطات می‌تواند در استمرار این ارتباط نقش مؤثری داشته باشد و زمینه بهره‌مندی نسل جوان از قرآن را فراهم کند. این تلاش خالصانه، همراه با مردمی بودن اعتکاف، می‌تواند نورانیت و برکات مضاعفی برای جامعه به همراه داشته باشد.

تلاوت قرآن کریم توسط ابراهیم عقیلی، حضور خادمین آستان قدس رضوی و عرض سلام خدمت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، روایتگری حجت‌الاسلام صالح پرور مبلغ برجسته و فعال حوزه جوانان، رونمایی از شعار سال اعتکاف، مرثیه‌سرایی و ذکر توسل از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

سیاست‌گذاری و مدیریت فرهنگی اعتکاف، مردم محوری و توانمندسازی مدیران، اعتکاف جوان و نوجوان، اعتکاف در افق جهانی و بین الملل و کرسی‌های علمی اعتکاف، از جمله محورهای برگزاری این کنگره است که به مدت ۲ روز در حال برگزاری است. همچنین طی این دو روز کارگروه تخصصی استانها، فرهنگی، رسانه و فضای مجازی، دانشجویی، جوان و نوجوان و بین‌الملل دایر خواهد شد.

