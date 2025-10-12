به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بغداد نارضایتی خود را از تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریم علیه شخصیت‌های بانکی و شرکت‌های عراقی ابراز کرد و از تشکیل یک کمیته ملی عالی برای بررسی پرونده و اتخاذ اقدامات قانونی و اداری لازم خبر داد.

«باسم العوادی» سخنگوی دولت عراق گفت: دولت عراق این اقدام یک‌جانبه را بسیار تأسف‌برانگیز می‌داند و معتقد است این تصمیم با روح دوستی و احترام متقابل که همواره روابط دوجانبه میان دو کشور را متمایز کرده است، در تضاد است.

او افزود: اتخاذ چنین تصمیمی بدون مشورت یا گفت‌وگوی قبلی، یک سابقه منفی در نحوه تعامل میان کشورهای متحد به شمار می‌آید.

او تأکید کرد: عراق با هرگونه فعالیت اقتصادی یا مالی که خارج از چارچوب قانونی ملی باشد، یا برای تأمین مالی گروه‌های مسلح و اهدافی مغایر با منافع عالی مردم ما استفاده شود، مخالف است.

العوادی افزود: دولت عراق با شفافیت به اقدامات لازم برای حفاظت از اموال عمومی ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد هیچ طرفی خارج از چارچوب دولت عمل کند، در عین حال هیچ نوع وصایت یا مداخله در امور داخلی خود را نیز نمی‌پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق دستور تشکیل یک کمیته ملی عالی را صادر کرده است که شامل نمایندگانی از وزارت دارایی، دیوان حسابرسی، کمیسیون مبارزه با فساد و بانک مرکزی می‌شود. این کمیته مسئول بررسی پرونده مربوطه است و باید ظرف ۳۰ روز گزارش و توصیه‌های خود را برای انجام اقدامات قانونی و اداری لازم ارائه دهد.

دولت ایالات متحده آمریکا دو روز پیش مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید علیه شخصیت‌های بانکی و شرکت‌های عراقی اعمال کرد که مهم‌ترین آن شرکت المهندس العامة است. واشنگتن این شرکت را به ارتباط با کتائب حزب‌الله متهم کرده و شماری از بازرگانان و مدیران بانکی را نیز هدف قرار داده است.

تحریم‌های آمریکا شامل مسدود کردن دارایی‌های شرکت‌ها و افراد هدف در خاک آمریکا (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) و همچنین منع شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی از انجام هرگونه معامله با آن‌ها می‌شود. این ممنوعیت همچنین شامل شرکت‌های خارجی‌ است که در معاملات خود از دلار آمریکا استفاده می‌کنند.

