به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهایی جدید علیه شماری از افراد مرتبط با حزبالله لبنان خبر داد. این اقدام در راستای سیاستهای خصمانه واشنگتن علیه مقاومت اسلامی صورت گرفته است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، تحریمها علیه کسانی اعمال شده که در سال ۲۰۲۵ روند تحویل دهها میلیون دلار به حزبالله را تسهیل کردهاند. این افراد به بهانه حمایت مالی از حزبالله، هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
سابقه اقدامات مشابه خزانهداری آمریکا
پیش از این نیز وزارت خزانهداری آمریکا در موارد متعدد و با بهانههای مختلف، افراد و نهادهایی را که به نوعی با حزبالله لبنان در ارتباط بودهاند، در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود.
