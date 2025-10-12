دولت آلمان در آستانه توافق با طالبان برای اخراج منظم پناهجویان افغانستانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت آلمان از نزدیک شدن به توافقی با طالبان برای انجام پروازهای منظم بازگشت پناهجویان افغانستانی خبر داد؛ اقدامی که در چارچوب سیاست سختگیرانهتر مهاجرتی آلمان صورت میگیرد.
«الکساندر دوبریندت» وزیر کشور آلمان اعلام کرد: مذاکرات بسیار پیشرفته است، بنابراین میتوانیم فرض کنیم که بهزودی به توافق خواهیم رسید.
او در گفتوگو با وبسایت خبری The Pioneer توضیح داد که برلین قصد دارد عملیات اخراج را به شکل منظم انجام دهد و این فقط به معنی استفاده از پروازهای چارتر نیست، بلکه شامل پروازهای تجاری نیز میشود.
همچنین «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان که از ماه مه (اردیبهشت) به قدرت رسیده است، وعده داده روند اخراج پناهجویان افغانستانی که در آلمان محکوم شدهاند را تسریع کند.
این تصمیم بحثبرانگیز در حالی اتخاذ میشود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، آلمان این حکومت را به رسمیت نشناخته است. از آن زمان تاکنون، برلین تنها دو عملیات اخراج برای افراد افغانستانی محکومشده انجام داده است.
