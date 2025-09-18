به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارشی نوشت که ناامیدی اروپا از بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به کشورهایشان به سود حاکمان کنونی افغانستان تمام شده است، زیرا آنها در تلاشند انزوای بینالمللی خود را کاهش دهند؛ در حالی که دولتها و سیاستمداران غربی روزبهروز بیشتر به ارتباط با کابل تمایل نشان میدهند.
به نوشته این روزنامه، کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سوئیس و اتریش امسال هیئتهایی به افغانستان فرستاده و از مقامهای طالبان نیز در خاک خود استقبال کردهاند تا روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی را تسهیل کنند.
در انگلیس نیز حزب راستگرای پوپولیستی «اصلاح» که هماکنون در صدر نظرسنجیها قرار دارد، پیشنهاد داده است که در ازای بازگرداندن مهاجران، به حکومت طالبان پول پرداخت شود.
این اقدامات – به تعبیر روزنامه فایننشال تایمز – تغییر محسوسی در موضع دولتها و سیاستمداران اروپایی است که پیشتر تلاش داشتند طالبان را منزوی کنند و این گروه را بهخاطر محدودیت بر آموزش دختران و نحوه رفتار با اقلیتها و مخالفان سیاسی محکوم میکردند.
«ابراهیم بهیص» تحلیلگر «گروه بحران بینالمللی» در کابل، میگوید: طالبان توانستهاند از یأس اروپا بهره ببرند و توافقهایی درباره بازگرداندن مهاجران امضا کنند. طالبان بسیار مشتاقاند که در نظام سیاسی جهانی ادغام شوند و همین تماسهای رسمی لازم برای این توافقها، پیروزیهای کوچکی است که آنها را بیش از پیش وارد نظم بینالمللی میکند.
«سهیل شاهین» نماینده طالبان در قطر با بیان این که این گروه مایل به ایجاد سازوکارهایی برای بازگرداندن مهاجرین افغانستانی از اروپا است، افزود: ما آماده مشارکت مثبت هستیم، چون بازاسکان یک مسئله انسانی است. بنابراین از هرگونه حمایت اقتصادی که همراه با روند بازگشت باشد استقبال میکنیم.
