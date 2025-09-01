آلمان نخستین گروه از پناهجویان افغان را پس از سه سال انتظار پذیرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چهلوشش شهروند افغان که از حکومت طالبان گریختهاند، امروز دوشنبه پس از ماهها انتظار در پاکستان و صدور احکام قضایی که دولت آلمان را مجبور به پذیرش آنها کرد، وارد خاک آلمان شدند.
هواپیمای حامل این گروه از استانبول به فرودگاه هانوفر رسید و حدود ساعت ۱۲ ظهر به زمین نشست. این پرواز طبق گزارش یکی از همکاران خبرگزاری فرانسه و ابتکار غیر دولتی «پل هوایی کابل»، شامل ده خانواده افغان بود. قرار است نفر چهلوهفتم این گروه که پرواز ارتباطیاش در استانبول را از دست داده بود، در ساعات پایانی امروز به آلمان برسد.
این گروه نخستین دسته از افغانهایی هستند که از زمان روی کار آمدن دولت جدید آلمان به ریاست صدراعظم فریدریش مِرتس در ماه مه، وارد این کشور شدهاند.
ائتلاف حاکم متشکل از محافظهکاران و سوسیالدموکراتها، پیشتر برنامه پذیرش پناهجویان افغان را تا حد امکان متوقف کرده بود؛ اقدامی که در چارچوب سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی و افزایش نفوذ حزب راستگرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» صورت گرفت. با این حال، دستگاه قضایی آلمان، دولت این کشور را ملزم به اجرای تعهدات پیشین خود در قبال این پناهجویان کرد.
این تحول در حالی رخ میدهد که وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان رو به وخامت گذاشته و دولت اسلامآباد از ماه آوریل عملیات اخراج دستهجمعی آنها را آغاز کرده است. برلین هفته گذشته اعلام کرد که اجازه ورود برخی از این افراد را صادر خواهد کرد.
«ایوا بایر» سخنگوی ابتکار «پل هوایی کابل»، اعلام کرد که این افراد حدود سه سال در انتظار پذیرش توسط آلمان بودهاند. او در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه افزود که ده نفر از پناهجویان اصلی، شامل هشت زن و دو مرد، از فعالان حوزههای سیاسی، قضایی و رسانهای بودهاند و یکی از آنان پیشتر بهعنوان پزشک در ارتش آلمان خدمت کرده است.
در حال حاضر، بیش از ۲۱۰۰ شهروند افغانستانی که وعده پذیرش از سوی دولت آلمان دریافت کردهاند، همچنان در پاکستان گرفتار هستند. در همین حال، دولت اسلامآباد حدود ۲۰۰ نفر از آنان را به افغانستان بازگردانده است.
سخنگوی وزارت کشور آلمان تأکید کرده که بررسی پروندههای این افراد ممکن است زمانبر باشد، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که برلین در حال کار برای پذیرش آنها است.
