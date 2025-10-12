  1. صفحه اصلی
محمد کاسبی هنرمند متعهد سینما و تلویزیون درگذشت

۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۷
محمد کاسبی هنرمند متعهد سینما و تلویزیون بعد از گذراندن چند سال دوره بیماری، امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ درگذشت.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد کاسبی هنرمند متعهد سینما و تلویزیون بعد از گذراندن چند سال دوره بیماری، امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ درگذشت.

دختر محمد کاسبی، بازیگر سینما و تلویزیون فوت پدر خود را اعلام کرد:

به نام خداوند جان‌آفرین 

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل / از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل 

اینک با قلبی شکسته و دلی آکنده از غم و اندوه، جانمان بر لب می‌رسد در این لحظه که باید از مسافری بگوییم که همسر و پدری مهربان بود، مردی مردانه بود. 

غم، دل‌های‌مان را می‌فشارد در این زمان که باید به دوستان و آشنایان خبر بدهیم که محمد کاسبی، آن هنرمند فرهیخته، آن عزیز بهتر از جانمان، جان به جان آفرین تسلیم کرد و جهان فانی را به دیار باقی واگذاشت و رفت. 

از مرحوم محمد کاسبی آثار متعددی در سینما و تلویزیون به یادگار مانده است که بازی او در سینمایی «مریم مقدس» از کارهای درخشان اوست.

