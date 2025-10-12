بیش از ۶۰ هزار نفر در همایش بزرگ »اجیال السید« در ورزشگاه بیروت گردهم آمدند + ویدیو و تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بزرگ «اجیال السید» (نسلهای سید) با حضور پیشاهنگان «کشافة المهدی» حزبالله، امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در شهرک ورزشی کمیل شمعون بیروت برگزار شد.
در این همایش بزرگ، هزاران نفر از پیشاهنگان حزبالله (جمعیت پیشاهنگان امام مهدی(عج)، به یاد سید مقاومت، در شهرک ورزشی بیروت گرد هم آمدند.
این تجمع یکی از بزرگترین گردهماییهای پیشاهنگی در تاریخ لبنان است و در آن بیش از ۶۰ هزار عضو «جمعیت پیشاهنگان امام مهدی (عج)» شرکت کردند.
این رویداد بزرگ با شعار «إنا علی العهد یا نصرالله» با هدف اعلام وفاداری به راه و آرمان سید مقاومت سیدحسن نصرالله برگزار میشود که گویای وحدت و پویایی نسل جوان حزبالله لبنان است.
جمعیت پیشاهنگان امام مهدی(عج) از نهادهای فرهنگی و تربیتی وابسته به حزبالله لبنان است.
این جمعیت از دهه ۱۹۸۰ میلادی فعالیتهای خود را آغاز کرد و هماکنون در مناطق مختلف لبنان، بهویژه در میان خانوادههای حامی مقاومت، در زمینههای فرهنگی، آموزشی، مذهبی و ملی فعالیت میکند.
