به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله امروز طی سخنانی بهمناسبت گردهمایی بزرگ «جمعیت پیشاهنگان امام مهدی (عج)» در شهرک ورزشی کمیل شمعون بیروت که با حضور بیش از ۷۰ هزار پیشاهنگ دختر و پسر برگزار شد گفت: پیشاهنگان امام مهدی(عج) کسانی هستند که برای آموزش نسلها بر مبنای اسلام اصیل محمدی تلاش میکنند.
شیخ نعیم قاسم خطاب به این جوانان و نوجوانان که برای بزرگداشت یاد شهیدان سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین و در چهلمین سالگرد تاسیس انجمن پیشاهنگان امام مهدی(عج)، گردهم آمده بودند تاکید کرد: شما پرچمی را حمل میکنید که مسیر انتخابهای شما را در زندگی تعریف میکند و ما میخواهیم که شما از نابترین الگوی روی زمین و محصول آموزههای الهی الگوبرداری کنید.
وی افزود: از شما میخواهیم که از الگوی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام پیروی کنید؛ زیرا آنها به بالاترین مقام دست یافتند. اما نامگذاری پیشاهنگان امام مهدی(عج) به این نام، با هدف آن است که سربازان امام زمان(عج) در مسیر عدالت از طریق استواری در دین حرکت کنند. پیشاهنگان چراغ هدایت جوانان هستند.
دبیرکل حزبالله ادامه داد: همه ما از رهبران، چه زن و چه مرد در یکی از نابترین صحنهها گرد هم آمدهایم و اراده خود را برای یک زندگی شرافتمندانه به نمایش میگذاریم. شما آینده روشن و پیشگامان صداقت و عدالت هستید. شما نسل شهید سید حسن نصرالله هستید که راه ولایت را تحت رهبری امام خامنهای دنبال میکنید.
شیخ نعیم قاسم خطاب به پیشاهنگان امام مهدی(عج) گفت: سید شهدای امت اسلامی، شهید سیدحسن نصرالله کسی بود که همواره از شما مراقبت میکرد و پیمان، عزم و امید را برای آینده شما بنا نهاد تا راه خدا، راه زندگی شرافتمندانه، راه مجاهدان و شهدا و راه سعادت دنیا و آخرت را بشناسید و به این ترتیب به پیروزی بزرگ برسید و امیدوار برای آیندهای بهتر باشید؛ حتی اگر بلاها و سختیها از هر طرف شما را احاطه کند، زیرا شما در اطاعت از خداوند، ثابت قدم هستید.
وی تاکید کرد: شما در مسیر مقاومت قرار دارید و مقاومت، جامعترین و وسیعترین گزینه در آموزش، فرهنگ، اخلاق و سیاست است. مقاومت به معنای جهاد با نفس و همچنین مبارزه با دشمن بوده و نیز به معنای قدرت ایمان، اراده، موضع، پایداری، غرور و استقلال است. مقاومت راه همه جوانان، چه دختر و چه پسر و چه مردان و زنان است.
شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: مقاومت بهمعنای آموزش بر مبنای اصالت عشق به میهن و دفاع از خانواده و عزیزان است. ما در شما نور، بخشش، فداکاری و رشد نسل جوان بر مبنای حق و حقیقت را میبینیم. شما را به ایمان خالص به خدا، نیکی به والدین و تلاش برای پیشرفت دینی و تحصیلی و قرار گرفتن در زمره سربازان امام مهدی عجل الله توصیه میکنم.
دبیرکل حزبالله خطاب به پیشاهنگان امام مهدی(عج) گفت: من به بودن در میان شما افتخار میکنم، شما را دوست دارم و امیدوارم که با هم در انتظار امام مهدی عجل الله باشیم.
صبح امروز یکشنبه در شهرک ورزشی بیروت، بیش از ۷۰ هزار عضو جمعیت پیشاهنگان امام مهدی(عج) در مراسمی تحت عنوان «اجیال السید» (نسلهای سید) یاد شهید سیدحسن نصرالله و شهید سید هاشم صفیالدین را گرامی داشتند و چهلمین سالگرد تاسیس انجمن پیشاهنگان امام مهدی(عج) را جشن گرفتند.
این رویداد بزرگ با شعار «إنا علی العهد یا نصرالله» با هدف اعلام وفاداری به راه و آرمان سید مقاومت سیدحسن نصرالله برگزار میشود که گویای وحدت و پویایی نسل جوان حزبالله لبنان است.
جمعیت پیشاهنگان امام مهدی(عج) از نهادهای فرهنگی و تربیتی وابسته به حزبالله لبنان است.
این جمعیت از دهه ۱۹۸۰ میلادی فعالیتهای خود را آغاز کرد و هماکنون در مناطق مختلف لبنان، بهویژه در میان خانوادههای حامی مقاومت، در زمینههای فرهنگی، آموزشی، مذهبی و ملی فعالیت میکند.
........................
پایان پیام
نظر شما