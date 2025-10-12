به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع مطلع در کابل می‌گویند که حکومت طالبان اخیرا از مدارس دینی شیعیان مالیات اخذ می‌کنند.

یک منبع آگاه به خبرنگار ابنا اظهار داشت که این اقدام اخیرا از سوی حکومت طالبان روی دست گرفته شده است.

این منبع که نخواست نامی از او ذکر شود، به مشکلات دیگری اشاره کرد و گفت که حکومت کنونی به مردم اجازه ساخت‌وساز خانه نمی‌دهد در عین حال، از ظرفیت و توانایی جوان شیعه در ادارات دولتی استفاده نمی‌شود.

بر اساس معلومات این منبع، برخی از علمای دینی در مورد این مشکلات دادخواهی کردند، اما صدای آن‌ها از سوی مسئولان مربوطه شنیده نشده است.

این منبع شیعه در ادامه خاطرنشان ساخت که عدم کنترل کوچی‌ها در مناطق مرکزی نیز چالش‌برانگیز شده است و انتقادات وشکایت‌های قربانیان حملات اخیر کوچی‌ها نادیده گرفته می‌شود.

با این حال، این منبع از طرح‌های حکومت طالبان مبنی بر توسعه شهری استقبال می‌کند که در راستای مهار ترافیک و کنترل جمعیت مفید واقع شده است.

شایان ذکر است، اخذ مالیات از مدارس دینی تاکنون در افغانستان سابقه نداشت و پیش از این از مساجد، مدارس دینی و مراکز فرهنگی مالیات دریافت نمی‌شد.

