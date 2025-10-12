کشاورزان بامیان افغانستان از نبود سردخانه کافی در این استان شکایت دارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از کشاورزان استان شیعهنشین بامیان از نبود سردخانه برای نگهداری محصولات کشاورزی خود شکایت دارند.
کشاورزان بامیان که بزرگترین تولید کنندگان سیبزمینی در افغانستان هستند می گویند به دلیل نبود سردخانه در این استان، مجبور هستیم سیبزمینی را به قیمت پایین از سر زمین روانه بازار کنیم تا از خراب شدن آن جلوگیری شود.
آنان با بالارفتن هزینه تولید این محصول میگویند با در نظر گرفتن هزینههای خرید کود، بذر و دستمزد کارگر، سود ما تقریباً صفر است؛ اما اگر سردخانه داشتیم، میتوانستیم سیبزمینی را ذخیره کرده و در زمان مناسب با سود بیشتر بفروشیم.
کشاورزان شیعه بامیانی با اشاره به قیمت پایین خرید سیب زمینی، قیمت آن در فصل برداشت محصول را به ازای هر سیر(۷ کیلوگرم) ۱۰۰ تا ۱۱۰ افغانی دانسته و میگویند اگر سردخانه داشتیم و سیببزمینی را تا زمستان و بهار میتوانستیم ذخیره کنیم، خسارت ما جبران میشد.
بامیان که سال گذشته ۳۵۰.۰۰۰ تن از ۸۸۹.۰۰۰ تن سیبزمینی کل کشور افغانستان را تولید کرده بود، به دلیل عدم صرفه اقتصادی برای کشاورزان، با کاهش ۱۵ درصدی تولید این محصول نسبت به سال ۱۴۰۲ مواجه بوده است و مشاهدات حاکی است که امسال هم نسبت به سالهای قبل این سیر تولید نزولی است.
در همین راستا محمد دین مرادی، سرپرست ریاست زراعت بامیان می گوید که در دو دهه گذشته تعداد ۱۸۳۶ باب سردخانه جهت نگهداری سیبزمینی و پیاز در این استان ساخته شده است که این تعداد پاسخ گوی نیاز کشاورزان استان نیست و لازم است توجه بیشتری به این مسأله صورت گیرد.
