گردشگر نیوزیلندی در سفر به افغانستان مسلمان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گردشگر ۶۳ ساله از نیوزیلند طی سفری به افغانستان، به دین اسلام گروید. به گزارش خبرگزاری Pajhwok Afghan News، تصمیم او پس از بازدید از مسجدی در شهر قندهار اتخاذ شد که در آن خرقه‌ای نگهداری می‌شود که اعتقاد جامعۀ محلی بر این است، متعلق به پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) بوده است.

این خرقه در سال ۱۷۶۹ توسط حاکم بخارا، مراد بیگ، به امیر احمد شاه درانی، بنیانگذار امپراتوری درانی که به عنوان افغانستان مدرن هم شناخته می‌شود ، هدیه داده شد تا اتحاد میان آن‌ها را مستحکم کند. طی ۲۵۰ سال اخیر، اعضای یک خانواده مسئول نگهداری این یادگار بوده‌اند.

پس از پذیرفتن اسلام، گردشگر نیوزیلندی نام محمد داوود را برای خود برگزید.

با وجود هشدارها درباره امنیت، جریان گردشگران به افغانستان در حال افزایش است. بر اساس آمارهای محلی، تعداد بازدیدکنندگان خارجی در سال ۲۰۲۱ کمتر از ۷۰۰ نفر بود، اما در سال ۲۰۲۴ این رقم از ۹۰۰۰ نفر فراتر رفته است. علاقه‌مندان به این سفرها قصد دارند تجربه‌ای منحصر به فرد از فرهنگ باستانی، سبک زندگی سنتی و طبیعت زیبای این کشور داشته باشند.

.........

پایان پیام