رئیس مرکز راهبری جذب حوزه: غایت کار تبلیغ، تربیت نیروی متخصص برای امام عصر(عج) است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر محمدرضا برته، رئیس مرکز راهبری جذب حوزههای علمیه، در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی توجیهی مسئولان راهبری و اجرایی تبلیغ و امور فرهنگی که روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ابنا، رئیس مرکز راهبری جذب حوزههای علمیه، با اشاره به اینکه حضرت ولی عصر (عج) واسطه فیض بودن عالم است، خدمت به آن آستان باسعادت را سعادتی عظیم برای حاضران دانست و با تأکید بر این نگاه توحیدی، غایت الغایات و هدف نهایی همه کارهای متولیان امر تبلیغ را «تربیت نیرو برای آن عزیز» و تولید منابع انسانی برای مأموریتهایی خواند که از سوی آن بزرگوار محول میشود.
تأسیس مرکز راهبری جذب؛ هدیهای الهی
سخنران، ابتکار آیتالله اعرافی در تأسیس «مرکز راهبری جذب حوزههای علمیه» را یک «هدیه الهی» برشمرد و تأکید کرد که تصمیم در این خصوص، تصمیم مُلهَم است. وی بیانیه مأموریت این مرکز را «جذب پویا، هدفمند و فعال» دانست.
حجتالاسلاموالمسلمین دکتر برته تفاوت رویکرد جدید را اینگونه تشریح کرد: در گذشته حوزه صرفاً «پذیرش» داشت، بدین معنا که افراد اعلام علاقهمندی میکردند و پس از ارزیابی، پذیرفته میشدند یا خیر. اما در رویکرد جدید، مرکز به دنبال این است که «صاحبان شرایط و مستعدین را شناسایی کنیم، در خانهشان را بزنیم و دستشان را در دست حضرت ولی عصر (عج) بگذاریم».
وی طرح کلان حوزههای علمیه را مبنی بر نیاز به تأمین منابع انسانی برای چهار طیف مخاطب اصلی حوزه تبیین کرد که عبارتند از: ۱. خود حوزه (سازمان حوزه و روحانیت)، ۲. جامعه، ۳. نظام اسلامی (حاکمیت و کارگزاران آن)، و ۴. نظام بینالملل.
رئیس مرکز راهبری جذب حوزه توضیح داد که این مرکز بر اساس مطالعات، مطالبات، آیندهپژوهی و حدود ۳۰ قرارداد امضا شده با ابرنهادها در کشور، نیازسنجی میکند و به این نتیجه میرسد که مثلاً برای سالی خاص، حوزه به «۱۰۰ هزار جذب نیروی جدید» با قابلیتها و اهداف مشخص (مانند مبلغ بینالملل، کارگزار اقتصاد اسلامی، امنیت یا قاضی) نیاز دارد. وی افزود: در پی این نیازسنجی، حدود ۴۰۰ رشته طراحی شده که نزدیک ۱۷۰ رشته زیر بار رفته و ۱۵۰ مرکز تخصصی برای پاسخگویی به این نیازها ایجاد شده است.
رسالت متولیان تبلیغ: شناسایی هوش معنوی بالا
وی وظیفه مسئولان راهبری و اجرایی تبلیغ را «شناسایی نیروهای دارای استعداد، هوش معنوی بالا، آمادگیهای خانوادگی و توانمندیهای جسمی و روحی» اعلام کرد، به این معنا که فرد بتواند یکی از مسئولیتهای مورد نیاز را بر عهده گیرد.
رئیس مرکز راهبری جذب حوزه، شعار این مرکز را چنین بیان کرد: «کسی را برای حوزه انتخاب میکنیم که او به صلاح حوزه باشد و ه هم به صلاح او باشد».
او مهمترین رنج گذشته حوزه را «عدم انتخاب هدفمند» و شرمندگی در برابر کسانی دانست که با وجود عدم شرایط لازم به حوزه مراجعه کرده بودند. وی تأکید کرد که اگر کارگزاران امر در شناسایی نیروهای توانمند دستاندرکار شوند، آسیب در «پذیرش و نگهداری» به طور چشمگیری کاهش مییابد.
پنج گام اساسی در مسیر جذب نیرو
حجتالاسلاموالمسلمین دکتر برته، با اشاره به موفقیت مبلغات جلسات خانگی در جذب ۱۷۰۰۰ نفر در یک سال در یک دانشگاه معارفی، اثبات کرد که این کار در حوزه خواهران نیز شدنی است و تفکیکی میان حوزه خواهران و برادران در امر جذب فعال وجود ندارد.
وی پنج گام مهم را برای مسئولان راهبری در مسیر جذب برشمرد:
- انتخاب جامعه هدف: به طور مشخص خانوادههای مستعدی که دارای پسران سیکلی یا پایه هشتم و نهمی هستند.
- مخاطبشناسی.
- روایت درست حوزه: بیان زیباییهای تحصیل و فعالیت در حوزه.
- حذف متغیرهای مزاحم: مانند دغدغههایی نظیر «آینده ندارد» یا اینکه «تو خودت چی شدی که حالا به ما توصیه میکنی». او تأکید کرد که اگر جنس کار، نصرت ولی خدا باشد، هیچ مانعی از جمله وقت، متغیر مزاحم نخواهد بود.
- تصمیمسازی.
در پایان، رئیس مرکز راهبری جذب حوزه از طراحی دو شبکه ملی خبر داد: شبکه ملی مبلغین تخصصی جذب که کارشان انتخاب پویا و هدفمند افراد است، و شبکه ملی حامیان که وظیفه دستگیری و برطرف کردن گرهها و مسائل طلاب برای جلوگیری از ریزش را بر عهده دارند. وی اعلام کرد که سازمان آماده بهرهمندی از هنرمندی و ایدهپردازی مبلغان در این شبکهها است و نحوه عضویت از طریق پیامکی که با شماره سرشبکه مرکز راهبری جذب ارسال خواهد شد، اطلاعرسانی میشود.
