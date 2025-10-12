به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مختارپور، مسئول محترم اجرایی دوره آموزشی، در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی توجیهی مسئولان راهبری و اجرایی تبلیغ و امور فرهنگی که یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در قم برگزار شد، سخنانی ایراد کرد. وی ضمن عرض سلام و خیر مقدم به همه حاضران، این دوره را «دومین دوره توانمندسازی آموزشی توجیهی کریمه اهل بیت» نامید که میزبان «اولین دوره رابطین خواهر کل کشور» است. مسئول اجرایی دوره از تلاش‌های تمامی دست‌اندرکارانی که در مدیریت و آماده‌سازی این گردهمایی همکاری داشتند، قدردانی نمود.

به گزارش خبرنگار ابنا، در ابتدای این سخنرانی، توضیحات لازم درباره امور اجرایی و رفاهی دوره از جمله نحوه اسکان، هماهنگی برای صرف وعده‌های غذایی در ساعات مشخص و همچنین لزوم هماهنگی برای زیارت گروهی مسجد مقدس جمکران به دلیل رعایت نکات ایمنی در ساعات شب، به اطلاع حاضران رسید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مختارپور در ادامه به معرفی ساختار آموزشی دوره پرداخت و توضیح داد که رابطین خواهر در سه گروه سامان‌دهی شده‌اند و برنامه‌های آموزشی در طول دو روز، در دو بخش کلاسی و کارگاهی برگزار می‌شود؛ به‌گونه‌ای که کلاس‌ها در نوبت صبح و کارگاه‌ها در نوبت عصر و شب در نظر گرفته شده است. او همچنین اعلام کرد که کلاس‌ها به صورت همزمان برای سه گروه برگزار خواهد شد و برنامه چاپی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

مسئول اجرایی دوره، فهرستی از کارگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده را معرفی کرد که اساتید متعددی در آن‌ها حضور خواهند داشت. عناوین کارگاه‌ها طیف متنوعی از مسائل تبلیغی، تربیتی و مدیریتی مانند تکنیک‌های جذب و نفوذ در نوجوانان، شخصیت‌شناسی، اصول نظارت و ارزیابی طرح امین، مدیریت آسیب‌های اجتماعی، روش تبلیغ برای نسل نو، جریان‌شناسی تبلیغ در فضای مجازی، مدیریت فرهنگی، تبلیغ جریان‌ساز، آشنایی با قوانین اجرایی و سامانه جامع تبلیغ، و غرب‌شناسی را در بر می‌گیرد.

در پایان، مسئول اجرایی دوره، از حمایت‌های شبانه‌روزی معاون محترم تبلیغ حوزه‌های علمیه از طرح امین قدردانی کرد و این حمایت‌ها را مایه دلگرمی همه فعالان این عرصه دانست. او همچنین از برگزاری سخنرانی‌های کوتاه بعد از نماز ظهر و عصر و برپایی نشست‌های صمیمانه در شب‌ها، به عنوان برنامه‌های جانبی خبر داد.

