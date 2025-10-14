به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای حذف نام احمد الشرع رئیس دوره انتقالی سوریه و أنس خطاب وزیر کشور دولت او از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد، بررسی می‌کند.

روزنامه «نشنال» نوشت، تصمیم شورای امنیت در این زمینه، مهم‌ترین تصمیم این شورا درباره سوریه در بیش از یک دهه اخیر محسوب می‌شود و نشان دهنده تغییر بنیادین در سیاست بین المللی در خصوص دمشق است تا از شدت تحریم‌های طولانی مدتی که بر سوریه تحمیل شده است بکاهد و تعامل بین‌المللی با حکومت جدید این کشور از سرگرفته شود.

تصویب این پیش‌نویس در شورای امنیت، گامی به سوی فراهم کرد مقدمات کاهش تحریم‌های دمشق و بازگشت سوریه به جامعه بین‌الملل پس از سال‌ها انزوا است.

به گفته یک دیپلمات سازمان ملل، چین موافقت خود را با پیش‌نویس پیشنهادی اعلام کرده است که می‌توان آن را اتفاق نظر نادر بین پنج عضو دائم شورای امنیت توصیف کرد.

طبق گزارش روزنامه «نشنال»، پیش نویس این قطعنامه که امریکا تهیه کرده است روز نهم اکتبر بین ۱۵ عضو شورای امنیت توزیع شد. تصویب این قطعنامه امکان انتقال دارایی‌ها و منابع مالی به دولت جدید سوریه را فراهم خواهد کرد.

این پیش‌نویس بازتاب دهنده تناقض محوری در سیاست جامعه بین المللی در خصوص سوریه است زیرا از یک سو مشارکت دولتی تحریم شده را در جامعه بین‌المللی تضمین می‌کند و از سوی دیگر فشار بر گروه‌های مسلح را که همچنان سازمان تروریستی توصیف می‌شوند، حفظ می‌کند. در این پیش نویس تاکید شده است دولت سوریه باید به تلاش برای مقابله با اقدامات تروریستی داعش و دیگر افراد و گروه‌های مرتبط با القاعده یا داعش ادامه دهد و تضمین کند که هیچ طرف سوری از این گروه‌ها حمایت نخواهد کرد.

این قطعنامه در صورتی که تصویب شود، موجب کاهش تحریم تسلیحاتی سوریه خواهد شد و به دیگر کشورها اجازه خواهد داد زیر نظر سازمان ملل، تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز سوریه را برای تحقق اهدافی مثل نابود کردن سلاح‌های شیمیایی و جمع آوری مین‌ها تامین کنند.

با این حال هیئت تحریرالشام که ستون فقرات حکومت احمد الشرع محسوب می‌شود تحت تحریم‌های سازمان ملل باقی خواهد ماند.

