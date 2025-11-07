به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه از احمد شرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه خواست تا به ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با داعش بپیوندد. او همچنین از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای حذف نام الشرع از فهرست تحریم‌ها استقبال کرد.

مکرون در گفت‌وگویی با خبرنگاران، پس از دیدارش با الشرع در حاشیه «کنفرانس تغییرات اقلیمی» در شهر بلیم برزیل گفت: سوریه دعوت شده است تا به عنوان شریکی کامل و فعال در جنگ ما علیه گروه‌های تروریستی در منطقه شرکت کند.

او افزود که همکاری امنیتی میان پاریس و دمشق ضرورتی برای حفظ امنیت شهروندان فرانسوی است.

مکرون یادآور شد: ما تنها چند روز با سالگرد حملات ۱۳ نوامبر فاصله داریم؛ هیچ‌کس فراموش نکرده که آن حملات تروریستی که پاریس را در سال ۲۰۱۵ هدف قرار داد، در خاک سوریه برنامه‌ریزی شده بود. بنابراین، این پرونده برای فرانسوی‌ها یک موضوع امنیت ملی محسوب می‌شود.

لغو تحریم‌ها اقدامی نمادین

رئیس‌جمهور فرانسه تصمیم شورای امنیت برای حذف نام احمد الشرع از فهرست تحریم‌ها را نمادین توصیف کرد و گفت که این تصمیم درست پیش از سفر برنامه‌ریزی‌شده‌ی شرع به کاخ سفید در روز دوشنبه آینده اتخاذ شده است.

او تأکید کرد: امروز مرحله‌ای مهم بود. تصمیم سازمان ملل تأییدی است بر استراتژی‌ که فرانسه از ابتدا آغاز کرده بود.

مکرون ادامه داد: ما از همان آغاز تصمیم گرفتیم با رئیس دولت انتقالی همکاری کنیم تا وحدت و تمامیت ارضی سوریه را بازگردانیم، با تولید مواد مخدر و گروه‌های تروریستی به‌طور مؤثرتر مبارزه کنیم و شرایط بازگشت پناهجویان را فراهم سازیم.

